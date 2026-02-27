Ponte de Guaratuba: o que muda nos acessos e no trânsito do Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As mudanças nos acessos à ponte de Guaratuba avançam junto com a reta final da obra principal e devem redefinir a mobilidade urbana no litoral do Paraná. As intervenções ocorrem nos dois lados da ligação, em Matinhos e em Guaratuba.

A entrega das obras está prevista para o mês de abril, mas em março deve acontecer o chamado “beijo da ponte”, etapa em que os dois lados do tabuleiro se encontram.

Do lado de Guaratuba, o morro foi rebaixado para criar um acesso plano de 940 metros de extensão. Neste lado, restam apenas os serviços de concretagem de estruturas na saída da ponte e o revestimento asfáltico. Além disso, está em ritmo avançado a rotatória próxima à entrada de Caieiras.

Do outro lado, no acesso de Matinhos, o muro de solo foi reforçado e está em fase inicial para se conectar à ponte. Desse lado serão 880 metros de obras.

A Secretaria do Planejamento elaborou o projeto de obras viárias para reorganizar o tráfego local e definiu a implantação de um sistema viário em binário, com duas vias paralelas em sentidos opostos. O eixo soma oito quilômetros de extensão, desde a saída da ponte até a PR-412, no sentido de Garuva, rodovia que será duplicada e conecta o Paraná à BR-101, em Santa Catarina.

“Estamos praticamente reconstruindo toda a cidade, desde o seu acesso, com a ponte, o binário dentro do perímetro urbano e, também, na ligação com Santa Catarina, com a duplicação da PR-412″, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Binário redistribui o tráfego da ponte de Guaratuba e integra pavimentação

Segundo o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, a configuração em binário distribui melhor o tráfego. Uma das faixas recebe quem chega pela ponte a partir de Matinhos e segue até a avenida Paraná, em direção a Garuva. Quem vem de Santa Catarina cruza a via urbana para acessar a ponte.

“Sem o binário, haveria um gargalo muito grande, estrangulando o trânsito de Guaratuba”, afirmou Maia. O governo do estado estima gasto de R$ 80 milhões para reorganizar o fluxo viário, valor que deve ser liquidado em convênio com o município de Guaratuba.

Além do alargamento das vias, o projeto substitui o pavimento atual, de bloco sextavado, por asfalto do tipo concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). As obras incluem ciclovias e ciclofaixas, calçadas acessíveis, acostamento contínuo e correções geométricas nas ruas.

Os trabalhos preveem também uma nova sinalização, um sistema de drenagem para prevenir alagamentos e paisagismo ao longo de todo o corredor viário.

Obra de Guaratuba supera 90% e prepara o “beijo da ponte”

A obra da ponte alcançou mais de 90% de execução neste mês de fevereiro. O cronograma mantém a entrega para abril deste ano, com financiamento integral do governo do Paraná e sem cobrança de pedágio.

Enquanto os acessos avançam no planejamento, a estrutura principal entra em uma fase simbólica. A instalação do último estai ocorreu nesta sexta-feira (27/02) e marca oficialmente uma etapa final da construção.

O estai, cabo diagonal de alta resistência, sustenta o tabuleiro e cumpre função estrutural decisiva, além de definir a identidade visual das pontes estaiadas. De acordo com o governo do estado, após essa etapa, a obra segue para o chamado “beijo da ponte”, momento em que as duas extremidades, erguidas simultaneamente a partir das margens opostas, se encontram.

Qualquer desalinhamento comprometeria a estrutura, o que torna essa fase uma das mais delicadas do processo construtivo. Com o encaixe concluído, a construção principal se encerra e abre espaço para ajustes finais, testes estruturais e preparação para a liberação ao tráfego.