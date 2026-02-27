Praça Osório pode virar Boulevard Gastronômico em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Praça Osório, no Centro de Curitiba, deve se transformar num grande Boulevard Gastronômico nos próximos meses. É o que promete o movimento de revitalização Resgate da Galeria General Osório, apoiado pela Associação Brasileria de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

Além de hotéis estruturados, a região concentra mais de 20 estabelecimentos gastronômicos, supermercados, instituições de ensino, faculdades e fluxo permanente de estudantes, moradores fixos, temporários e visitantes.

A Galeria General Osório, espaço simbólico da formação econômica curitibana, já foi mercado municipal e ponto de circulação de carruagens. Inaugurada como galeria comercial em 1954 e pertencente à família Demeterco há mais de quatro décadas, preserva traços arquitetônicos que conectam passado e presente.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (27/02), a Abrabar informou que solicitou uma audiência com o prefeito Eduardo Pimentel para apresentar formalmente o projeto e buscar seu enquadramento dentro do plano de revitalização do Centro, que é conduzido pela atual gestão.

“Transformar a Praça Osório em um Polo Gastronômico estruturado — o Boulevard da Osório — é consolidar uma vocação já existente e organizá-la sob planejamento e visão de futuro”, reforça a entidade.