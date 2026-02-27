Bar de Parrilla sucesso na “Prudente” anuncia expansão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Canto Bar de Parrilla acaba de anunciar a expansão de sua estrutura e operação em um dos endereços mais tradicionais do entretenimento curitibano. Inaugurado em 2024, o empreendimento ajudou a transformar a dinâmica da Rua Prudente de Moraes ao apostar na proposta de bar de rua com foco em parrilla argentina e uruguaia, trazendo novos ares a uma das ruas mais charmosas da cidade.

Agora, o Canto amplia suas operações ao incorporar o imóvel onde funciona o Bar Jataí, aumentando consideravelmente sua área de atendimento na esquina com a Rua Augusto Stellfeld. O novo espaço estará disponível a partir do mês de março.

A expansão acompanha o crescimento do movimento na região e a consolidação da casa como ponto de encontro na cidade para aqueles que amam carne na brasa. Idealizado por Luís Otávio Pires, Matheus Sperandio e Silvio Mariz Neto.

O trio de empreendedores tem forte atuação no setor gastronômico, responsáveis por operações como Confraria da Brasa, Seu Saldanha, Seu Prudente, Souq Curitiba, Wine Not e Cantuca Brasero & Bar. O Canto aproveita as calçadas largas da via para acomodar mesas ao ar livre, reforçando o conceito de informalidade com qualidade gastronômica.

Silvio Mariz Neto ressalta que a ampliação representa um novo momento para o negócio, e se fez necessária devido ao grande sucesso do bar, que acabava resultando em longas listas de espera. “A expansão, com cerca de 40 novos lugares, é resultado da resposta positiva do público desde a inauguração. Queremos oferecer mais conforto e manter a essência do bar de rua, valorizando a energia da Prudente de Moraes e ampliando nossa capacidade de atendimento”, afirma.

“Assim conseguiremos fazer com que o nosso público tenha uma experiência ainda melhor, consolidando a nossa presença em uma das vias de acesso mais tradicionais da capital paranaense”, complementa.

Gastronomia da casa

Tábuas são atrações no Canto. Foto: Divulgação

O cardápio do Canto tem como foco principal preparos feitos na brasa com cortes de Raças Britânicas, Angus e Hereford, com destaque para as parriladas servidas em tábuas, como a opção “O Tradicional Alcatrão”, com aproximadamente 1,1kg de carne, linguiça de pernil e três acompanhamentos.

“Uma das grandes apostas e sugestões é a tábua para compartilhar, que serve de 3 a 4 pessoas. Acompanha bife de chorizo, matambrito, linguiça parrillera, pão de alho, fritas palito ou legumada na brasa, chimichurri e farofa. Para combinar, não deixe de pedir uma cerveja de 600 ml bem gelada. Este é o espírito da nossa rua”, sugere Matheus Sperandio.

Além das tábuas, a casa oferece, entre outras opções, hambúrgueres de costela na parrilla (180 g), nas versões tradicional e com bacon, e de sanduíches de cupim e costela no pão baguete e o tradicional choripán uruguaio.

Já no cardápio de entradas, estão opções como provoleta tostada com tomate confit, linguiça parrillera com queijo coalho, papas bravas com molho de queijo e cupim, bruschetta de costela e queijinho coalho com geleia de pimenta. Entre os acompanhamentos, o público pode escolher entre itens como legumada braseada, papas ao murro com molho três queijos e crispy de bacon, salada braseada, arroz biro-biro, maionese, arroz e feijão e batata frita palito.

Na carta de bebidas, o bar reúne drinks autorais como Sour de Frutas Vermelhas, Noites de Um Verão Qualquer e Refresh Frutas Vermelhas, além de clássicos como Negroni, Fitzgerald, Moscow Mule, Boulevardier e Aperol Spritz. As caipirinhas — servidas em compotas de 500 ml — incluem versões como limão caipira, Iracema (com mel e maracujá), melancia, uva com manjericão e tangerina com geleia de pimenta. A carta contempla ainda vinhos em taça, cervejas tradicionais, chopp, destilados e opções não alcoólicas.

O Canto Bar de Parrilla funciona na Alameda Prudente de Moraes (n° 1069), no Centro de Curitiba. A casa funciona de terça a sábado, das 11h30 às 23h30, e aos domingos, das 11h30 às 21h30.