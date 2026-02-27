Com marreta em mãos, chef premiado de Curitiba anuncia novo restaurante

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O inquieto empresário da gastronomia Dudu Sperandio, a mente por trás de restaurantes de sucesso como o Ernesto, Funiculare Pizzaria e Mercearia Avenida, prepara mais uma novidade para os apreciadores da boa gastronomia. Com marreta em mãos, o próprio chef de cozinha anunciou que o Mercearia Avenida – restaurante português que comandava na Rua Ermelino de Leão será transformado em um Ernesto Pizza e Pasta.

Em tom animado e bem humorado, ele fez o anúncio no seu perfil no Instagram. “E aí, amigos. Mais confusão, comida boa e restaurante TOP. Como vocês já sabem, 2026 chegou e a gente quer novidade. O que vamos fazer? Mais comida boa no Centro. A Mercearia Avenida continua no Park Shopping Barigui, e aqui virou Ernesto Pizza e Pasta. E como vocês sabem, eu adoro uma marreta. E vamos derrubar tudo”, disse antes de soltar a marretada numa das paredes do estabelecimento.

Veja o vídeo abaixo

O Grupo Dudu Sperandio tem além dos restaurantes Ernesto – na Vista Alegre e também na Rua da Música, a Pizzaria Funiculare, o Lupita Bistro Bar e a Mercearia Avenida