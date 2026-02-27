Restaurante indiano em Curitiba celebra Festival das Cores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho doce das especiarias e o colorido vibrante típicos da cultura hindu tomarão conta do Swadisht no próximo dia 4 de março. O restaurante promove a quarta edição do Happy Holi, evento que celebra o Festival das Cores da Índia com uma noite especial que vai muito além da gastronomia.

Símbolo de renovação, alegria e boas energias, o Holi é uma das celebrações mais populares da tradição hindu. A festa representa a vitória do bem sobre o mal e convida todos os participantes a deixarem para trás as energias negativas, renovando os laços de amizade e confraternização.

+ Leia mais Com marreta em mãos, chef premiado de Curitiba anuncia novo restaurante

Para marcar a data, o primeiro restaurante indiano de Curitiba preparou uma carta exclusiva com seis novos drinks autorais, criados especialmente para o Happy Holi. Os coquetéis, refrescantes e vibrantes, levam a assinatura do bartender Antônio Carvalho, que tem mais de 10 anos de experiência, e foram inspirados nas especiarias que dão identidade à culinária indiana e às suas festas tradicionais.

Na noite do evento, os clientes serão recebidos com um welcome drink da nova carta, podendo escolher entre duas opções disponíveis. Uma oportunidade perfeita para experimentar as criações que unem tradição e inovação.

A experiência cultural será ainda mais completa com apresentações de dança indiana, proporcionando uma verdadeira imersão na atmosfera festiva do Happy Holi, transportando os presentes para as coloridas celebrações que acontecem nas ruas da Índia.

Com mais de duas décadas de história e tradição em Curitiba, o Swadisht tem cardápio assinado pelo chef Ravi Shinde e o sous-chef Shivam Takkur, ambos nascidos na Índia, que trouxeram para o Brasil conhecimentos milenares herdados de suas famílias.

A trajetória do restaurante é marcada por reconhecimento tanto do público quanto da crítica especializada. Entre os destaques, o Swadisht foi vencedor do prêmio Veja Comer e Beber 2017/2018 na categoria oriental e recebeu recente indicação ao Bom Gourmet 2025, na categoria asiático.

No dia 4 de março, o restaurante funcionará normalmente, mas a casa recomenda que os interessados façam reservas antecipadas pelo WhatsApp (41) 98735-9386 para garantir presença nesta celebração que promete cores, sabores e muita cultura.

Serviço:

Happy Holi no Swadisht – 4ª edição

Quando: 04 de março

Horário: das 19h às 23h30

Endereço: Av. Vicente Machado, 2036 – Batel – Curitiba/PR

Reservas: WhatsApp 41 98735-9386

Welcome drink: 1 drink da nova carta por cliente