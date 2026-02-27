Ampliação

Parque Guartelá se tornará um dos maiores do Paraná após acordo milionário

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/02/26 15h35
Acordo amplia Parque Guartelá e prevê R$ 233 milhões em ações ambientais
O Governo do Paraná, o Ministério Público do Paraná (MPPR) e a empresa Klabin firmaram nesta sexta-feira (27/02) um acordo que prevê a ampliação do Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, e investimentos de R$ 233 milhões em ações ambientais e sociais na região dos Campos Gerais.

A principal medida do acordo é a expansão do Parque Estadual do Guartelá, que passará dos atuais 799 hectares para cerca de 9 mil hectares, tornando-se um dos maiores parques do Paraná. Esta ação, que representa um investimento de aproximadamente R$ 194 milhões, será realizada por meio da aquisição de áreas próximas para garantir a preservação ambiental.

O Guartelá protege uma área de rico patrimônio natural e arqueológico da região do Rio Iapó. A grande atração é a beleza natural do 6º maior cânion do planeta em extensão, o “Cânion do Rio Iapó”, beleza esta enriquecida pela Cachoeira da Ponte de Pedra, derivada da força das águas do Córrego Pedregulho.

Além da ampliação do Parque Guartelá, região terá área de proteção de veados-campeiros

Além da ampliação do parque, o acordo prevê a realização de estudos de flora e fauna no Guartelá, arborização urbana e monitoramento contínuo da qualidade do ar em Telêmaco Borba, construção de uma nova clínica de hemodiálise na cidade e um projeto de conservação de espécies, incluindo uma área de proteção específica para a recuperação da população de veados-campeiros.

O acordo, que ainda será homologado pelo Conselho Superior do MPPR e Conselho Superior da PGE, é resultado de dois anos e meio de negociações entre as partes envolvidas. A implementação das medidas previstas pode levar até 10 anos, conforme informado pelo promotor Fábio Grade, coordenador regional do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) em Ponta Grossa.

