Novo parque em Curitiba terá área de lazer e proteção ambiental

A Prefeitura de Curitiba iniciou em dezembro as obras do Parque dos Manacás Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone, no bairro Cachoeira, extremo Norte da cidade. O novo espaço público terá 230.227,31 metros quadrados e oferecerá áreas de lazer, contemplação e prática esportiva, além de promover a proteção ao meio ambiente.

Localizado às margens da Avenida Anita Garibaldi e Rua Frederico Stella, com acesso pela Rua Flávio Dallegrave, o parque fará divisa com o município de Almirante Tamandaré. O projeto visa preservar as características ambientais da área, incluindo sete nascentes e dois córregos, sendo um deles o Córrego Cachoeira.

Estrutura e atrações

O parque contará com estacionamento, áreas de estar e contemplação, pista de caminhada, dois parquinhos infantis (um com piso emborrachado e outro com areia), quadra poliesportiva, pista para bicicletas infantis e cancha de areia para vôlei e beach tênis. Também serão construídas duas edificações para abrigar um posto da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.

Uma atração especial será o Memorial Três Tempos, que fará referência ao passado (quando o local abrigava o Lar Dona Ruth), ao presente (como espaço de uso público) e ao futuro (como legado para as próximas gerações). A previsão de conclusão das obras é dezembro de 2026.

O nome do parque homenageia a ex-primeira-dama do município, Margarita Sansone (1945-2024). Segundo a arquiteta Cristiane Pulsides, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e autora do projeto, o objetivo é que os curitibanos se sintam orgulhosos e pertencentes a um espaço em harmonia com a natureza local.