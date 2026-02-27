Fazenda Urbana inicia plantio de araucária enxertada e erva-mate em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta sexta-feira (27/2) um novo projeto de cooperação técnica com a Embrapa Florestas na Fazenda Urbana da CIC. A iniciativa envolve o plantio de araucária enxertada e erva-mate, além da implantação de unidades de referência para demonstração de tecnologias agroflorestais.

O projeto prevê a instalação de áreas com sistema consorciado de araucária e erva-mate. No plantio, a muda de araucária recebe o enxerto de um galho de uma árvore adulta com grande produção de pinhão, unindo duas genéticas. Essa técnica pode antecipar a produção de pinhão para o período de 4 a 7 anos, reduzindo significativamente o tempo de espera em comparação ao ciclo tradicional da espécie, que é de 15 a 20 anos.

Segundo o pesquisador da Embrapa Florestas, Ivar Wendling, a unidade implantada na Fazenda Urbana terá caráter demonstrativo e educativo. O objetivo é mostrar à população como funciona o plantio consorciado dessas duas espécies nativas do Paraná.

A nova área será incorporada ao espaço de agrofloresta da Fazenda Urbana e funcionará como ambiente de formação, capacitação e disseminação de tecnologia. Moradores, agricultores urbanos e produtores da Região Metropolitana poderão acompanhar todo o ciclo da araucária, desde o plantio até a colheita, além do cultivo integrado com a erva-mate.

Esta é a segunda parceria entre o município e a Embrapa. O primeiro projeto em andamento é voltado ao enriquecimento das hortas comunitárias e do programa Conexão Alimentar com frutíferas nativas, envolvendo seleção e melhoramento genético, métodos de manejo e cultivo, e multiplicação de sementes.