Rodovia importante no Paraná recebe proposta de R$ 329 mil para ampliação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta sexta-feira (27) o resultado final da licitação para o projeto de restauração e ampliação da PR-542 em Colorado, no Noroeste do estado. A empresa Engvias Engenharia Ltda. foi confirmada como vencedora, com uma proposta de R$ 329.929,29.

O projeto abrange um trecho de 2,4 quilômetros da PR-542, entre os km 35+700 e 38+100, no acesso ao distrito de Alto Alegre. Além da restauração do pavimento asfáltico, o escopo inclui estudos para implantação de acostamentos em todo o segmento e terceiras faixas em áreas de subida para permitir ultrapassagens seguras.

O plano de engenharia também prevê a readequação de pontos críticos, implementação de sistema de drenagem, nova sinalização horizontal, ajustes na sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança viária. Após a assinatura do contrato, a empresa terá um prazo de seis meses para elaborar o projeto completo.

O próximo passo do processo é a homologação do resultado pelo DER/PR, que será publicada no diário oficial e no portal Compras Paraná. Esta iniciativa faz parte dos esforços do Departamento de Estradas de Rodagem, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), para melhorar a infraestrutura rodoviária do estado.