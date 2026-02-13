Litoral paranaense ferve com temperaturas acima de 38°C

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (13/02), véspera de Carnaval, quatro cidades do Litoral do Paraná registraram recorde de calor. Por lá os termômetros subiram pra valer antes da chegada da tempestade, anunciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Morretes, o calor foi intenso e a temperatura chegou aos 38,3ºC pela medição do Inmet. Paranaguá também ferveu nesta sexta-feira e os termômetros alcançaram os 37,1ºC, de acordo com o Simepar.

Guaraqueçaba também registrou recorde de calor para 2026 no município, com 39,4°C. Os moradores de Antonina também sentiram o abafamento, já que por lá os termômetros alcançaram os 38,1°C.

Alerta vermelho para tempestade

Um alerta vermelho foi emitido no final da manhã desta sexta-feira (13/02) para o o Litoral Norte de Santa Catarina e o Litoral Sul do Paraná pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de grande perigo tem validade até o meio-dia de sábado (14/02).

De acordo com o aviso meteorológico, há risco severo de grandes alagamentos e possibilidades de transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas. Pode haver grande volume de chuva, superior a 60 mm/hora ou acima de 100 mm/dia.