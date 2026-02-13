Temporal em Curitiba provoca alto volume de chuva em poucos minutos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um temporal rápido atingiu Curitiba na tarde desta sexta-feira (13/02), provocando grande volume de chuva em poucos minutos. No bairro Portão, a estação meteorológica da prefeitura registrou 12,2 milímetros (mm) em apenas 10 minutos, por volta das 16h40, alcançando 19,2 mm até 17h20.

Em Santa Felicidade, a situação não foi diferente. A estação meteorológica local captou dois picos consecutivos de precipitação: 9,2 milímetros às 16h20, seguidos de mais 9,4 milímetros às 16h30, totalizando 18,6 milímetros em apenas 20 minutos.

Na estação hidrológica do Barigui, os aparelhos mediram 17,7 milímetros despejados em apenas 10 minutos, às 16h30.

Outros acumulados menos expressivos foram registrados na capital, entre 16 horas e 17h20, nos seguintes bairros:

Bairro Novo: 8,4 mm

CIC: 8,4 mm

Pinheirinho: 6 mm

Chuva no Paraná

A chuva não atingiu só Curitiba na tarde desta sexta-feira (13/02). Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica do IAPAR em Morretes, no litoral do estado, registrou um acumulado de chuvas de 67,4 mm: 24,2 mm às 15h30, 25,6 mm às 15h45, 13,8 mm às 16h.

Outros acumulados expressivos ocorreram no estado. Veja a lista do Simepar de cidades com acumulados de chuva acima de 10 mm até 17h desta sexta-feira (13):

Cerro Azul: 29,6 mm

Marumbi Base: 14,2 mm

Rio Negro: 15,6 mm

Lapa – São Bento: 25,2 mm

Cândido de Abreu: 31,8 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 19,2 mm

Guarapuava (ELEJOR): 53,6 mm

Pinhão: 18,2 mm

Ponta Grossa: 16,8 mm

Telêmaco Borba (IAPAR): 14,8 mm

Antonina: 10,8 mm

Antonina – APPA: 17,6 mm

Morretes – Floresta: 15,4 mm

Morretes (INMET): 16,6 mm

Morretes (IAPAR): 67,4 mm

Guaratuba: 18,6 mm

Cambará: 14 mm

Cianorte: 32,2 mm

Cidade Gaúcha (INMET): 11,4 mm

Cornélio Procópio: 30 mm

Londrina: 10,2 mm

Maringá: 27,8 m

Paranavaí: 16,4 mm

Altônia: 29,6 mm

Assis Chateaubriand: 19,4 mm

Campina da Lagoa (INMET): 24,2 mm

Marechal Cândido Rondon (INMET): 28,6 mm

Palotina: 53,6 mm (sendo 28,6 mm em 15 minutos, seguidos de 15,8 mm em 15 minutos, às 16h)

Toledo (PCH São Francisco): 21 mm

Ouro Verde do Oeste: 17 mm

São Miguel do Iguaçu: 84,8 mm

Ubiratã: 29,6 mm

Laranjeiras do Sul: 18,8 mm

Pato Branco: 56,2 mm (sendo 26,8 mm em 15 minutos, seguidos de 29,4 mm em 15 minutos, às 17h)

Quedas do Iguaçu: 19,8 mm

Irati: 10,2 mm

São Mateus do Sul – Fluviópolis: 10,2 mm

São Mateus do Sul – Pontilhão: 29,2 mm

General Carneiro – Jangada: 12,4 mm

Palmas: 14 mm

Distrito de Horizonte, em Palmas: 12,6 mm

São Mateus do Sul (INMET): 11,8 mm

Coronel Domingos Soares: 25,4 mm

União da Vitória: 45,4 mm (sendo 32,4 mm em apenas 15 minutos, às 16h30)