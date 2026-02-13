Manifestação em Curitiba bloqueia acesso à Avenida das Torres após morte em ação da PM

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma manifestação está acontecendo desde o início da tarde desta sexta-feira (13/02) na Rua Guabirotuba, no bairro Prado Velho, em Curitiba. Moradores da região protestam contra a morte de um homem durante um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com a PMPR, a Rua Guabirotuba está fechada e há bloqueios na Avenida das Torres (Comendador Franco). A manifestação reúne principalmente familiares e vizinhos do rapaz, que ergueram uma barreira com pneus bloqueando a via. Do outro lado, a PMPR estabeleceu um bloqueio, intensificando o congestionamento na região.

Segundo informações divulgadas pelo telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, afiliada da Globo no estado, a família do jovem contesta a versão oficial. Parentes afirmam que o rapaz morto era usuário de drogas, mas que não cometeu nenhum crime. Familiares ainda dizem que ele foi pego desprevenido pela PMPR, sem chance de se defender.

O trânsito na região segue intenso. Motoristas que conseguem, devem buscar rotas alternativas para evitar o ponto de conflito.