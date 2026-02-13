Obra de macrodrenagem avança na Bacia do Rio Pinheirinho em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra de macrodrenagem na Bacia do Rio Pinheirinho em Curitiba segue em andamento, com o reforço dos condutos forçados e preparação para instalação da estação de bombeamento. O prefeito Eduardo Pimentel vistoriou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (13/2) no trecho entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e o Rio Belém, no bairro Hauer.

A intervenção visa controlar as cheias em uma área que abrange os bairros Fanny, Lindóia, Parolin, Guaíra e Hauer. Os condutos forçados, tubos de Polietileno de Alta Densidade reforçados com fibra de vidro, estão recebendo uma camada adicional de concreto ao longo de 4 dos 8 km do canal.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, o envelopamento em concreto busca aumentar a durabilidade e segurança do sistema. A obra também inclui a contenção das margens com 16 km de estacas e a instalação de cerca de 40 comportas e 150 válvulas para controle do fluxo de água.

Estação de bombeamento e ações futuras

A estação de bombeamento, com 200 m², deve ter as obras iniciadas em março na foz do Rio Pinheirinho com o Rio Belém. Ela será responsável por acelerar o escoamento da água de toda a bacia. Após a conclusão desta etapa, há planos para implantar reservatórios de detenção de águas pluviais em diferentes pontos da região.

A obra integra o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), com investimentos previstos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028. A previsão é que os trabalhos na Bacia do Rio Pinheirinho sejam concluídos no segundo semestre deste ano.