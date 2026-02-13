Curitiba ganha novo estacionamento 24 horas perto da Arena da Baixada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) inaugurou nesta sexta-feira (13/2) o SmartPark Coronel Dulcídio, no bairro Água Verde. O novo estacionamento público fica localizado próximo à Arena da Baixada e funciona 24 horas por dia, com tarifa de R$ 3 por hora.

O SmartPark Coronel Dulcídio possui 134 vagas em uma área de 4.527 m². A entrada de veículos é pela Rua Madre Maria dos Anjos, enquanto pedestres têm acesso pela Rua Coronel Dulcídio. O estacionamento utiliza o sistema EstaR eletrônico para ativação e pagamento.

Para utilizar o SmartPark, os motoristas devem seguir o mesmo processo do EstaR nas ruas: comprar créditos por aplicativo de celular ou em pontos de venda físicos, informar a placa do veículo, localização e tempo de permanência. A cobrança é fracionada a cada 15 minutos.

SmartPark no Água Verde é o quarto em operação em Curitiba

O novo estacionamento visa atender a demanda da região, que concentra residências, comércio, serviços e a Arena da Baixada. Este é o quarto SmartPark em funcionamento na cidade, com previsão de inauguração de mais uma unidade no bairro Água Verde até o final do primeiro quadrimestre.

A Urbs informou que em 2025 houve 215.438 ativações nos SmartParks existentes, um aumento de 9% em relação a 2024. A expectativa é que o novo estacionamento tenha boa aceitação devido à localização estratégica.