Hospital mantém plantão psiquiátrico 24h em Curitiba

Os excessos do Carnaval podem ir muito além da ressaca física. Por trás dos sorrisos pintados e das fantasias coloridas, o período de festas intensas pode esconder riscos para a saúde mental. Pensando nisso, o Hospital Heidelberg, em Curitiba, preparou uma estrutura especial de atendimento psicológico e psiquiátrico que funcionará 24 horas durante todo o feriado prolongado.

A iniciativa chega em boa hora. Especialistas da instituição alertam que a combinação de fatores típicos da folia – como consumo exagerado de álcool, uso de substâncias psicoativas, noites sem dormir e a sobrecarga sensorial das festividades – cria o cenário perfeito para desregulações emocionais graves.

“O sistema nervoso central sofre impactos diretos com esses excessos, comprometendo a capacidade natural do organismo de regular emoções e comportamentos”, explicam os profissionais da instituição. O resultado pode ser devastador: desde crises de ansiedade e episódios de pânico até surtos psicóticos e confusão mental.

O mais preocupante é que não apenas pessoas com histórico de transtornos mentais correm risco. Mesmo quem nunca apresentou problemas psiquiátricos pode desenvolver quadros agudos quando submetido ao estresse físico e emocional intenso característico das maratonas carnavalescas.

O Hospital Heidelberg reforçou sua equipe para garantir acolhimento adequado durante todo o feriado. A recomendação é clara: ao perceber sinais como desorientação, agitação intensa, alterações bruscas de humor ou comportamentos de risco – em si mesmo ou em amigos – busque ajuda imediatamente.

O atendimento é realizado com total segurança, sigilo e cuidado especializado. Porque, afinal, cuidar da saúde mental também faz parte de um Carnaval verdadeiramente responsável.