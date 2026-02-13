Morre a professora Luiza Pereira Mendes, tia de Paulo Leminski

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morreu nesta sexta-feira (13/02), em Curitiba, Luiza Pereira Mendes, aos 98 anos. Professora, ela era tia do escritor Paulo Leminski, um dos maiores nomes da literatura brasileira. O velório acontece na Capela Vaticano (sala Jade), até às 15h deste sábado (14/02), quando acontece o sepultamento, ali próximo, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

A sobrinha-neta de Luiza e filha de Paulo, Estrela Ruiz Leminski, fez uma homenagem e publicou nos stories no Instagram. “Minha tia-avó amada se foi às vésperas do carnaval. A tia remanescente do meu pai terá um luto como o dos japoneses: celebrando a sua longevidade. Um carnaval todinho para Luiza”.

“Minha tia-avó paterna, professora de um coração imenso, nos deixou hoje. Ficam os ensinamentos, o amor e a luz dessa mulher formidável”, completou Áurea Leminski, também filha do poeta, na mesma rede social.