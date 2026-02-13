Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (13/02)
ALAN MAIA BATISTA, 28 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: DOUGLAS DA SILVA BATISTA e ANGELA MARIA PEREIRA MAIA DE MOURA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
AUGUSTO AMORIM DE OLIVEIRA, 1 ano(s). Filiação: EMERSON DE OLIVEIRA e NATALIA DE MAGALHAES AMORIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
CIRLEI MARQUES LIMA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURACLIDES NERY LIMA e CLEUZA MARIA MARQUES LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
DILECTA DEGGERONE, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILO HONORATO DEGGERONE. Filiação: ANTONIO SIRENA e PETRONILLA SIRENA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ELZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS e MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
FELICIANO JOSE DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARINDA SOUZA DA SILVA. Filiação: ISIDORO JOSE DA SILVA e PLACIDA CAROLINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
GERTRUDES GONCALVES DE LARA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS FERREIRA DE LARA. Filiação: BRAZ AUGUSTINHO RIBEIRO e DONALIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ILSON LUIZ GRECA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLI GOMES GRECA. Filiação: LUIZ GRECA e CLOTILDA PAULA GRECA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
JAIME RODRIGUES GOMES, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CONCEICAO RODRIGUES GOMES e LAURENCIA FRANCELINA DOS SANTOS GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
JOSE BERNARDO DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: MARIO BERNARDO DE SOUZA e LUPICINIA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
JOSE ROBERTO ZAINA, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ANGELA REGINA MARTINS ALVES ZAINA. Filiação: LUIZ ZAINA e ELVIRA BARLATI ZAINA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
LUIS ROBERTO BEIRA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR LABORATÓRIO. Filiação: DARE BEIRA DA SILVA e MARIA DA LUZ SIMONETO MACHADO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARILIA MOREIRA AFONSO PISTONE, 82 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Filiação: JOSE SILVEIRA AFONSO e ALZIRA MOREIRA AFONSO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MARIO JORGE HORDI, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: CONRADO HORDI e ELEONORA RAPOSO HORDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARLI PIRES APOLINARIO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMIR APOLINARIO. Filiação: JOSE FAGUNDES DE ASSIS e MARIA SANTA PIRES DE ASSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ODETE DE LIMA MONTOSKI, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO MONTOSKI. Filiação: JOSE JORGE DE LIMA e SALUMA ELIAS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
REINALDO COIMBRA BELICH, 89 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: VALQUIRIA MARCAL BELICH. Filiação: JORGE CASSOU BELICH e EDELVIRA COIMBRA BELICH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ROSENILDA SOUZA BATISTA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MILTON EVANGELISTA BATISTA e GERCINA MEDINA SOUZA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
TELMA LUCIA RIGOLON, 69 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: DOMINGOS RIGOLON. Filiação: MARCO AURELIO XAVIER e ZENIR DE OLIVEIRA XAVIER. Sepultamento: FLORIANOPOLIS/SC, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
THIAGO SOUZA MUNHOZ, 26 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE MUNHOZ e ILIANA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:17h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
VALDI MOREIRA, 78 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Cônjuge: SONIA TEREZINHA SANTOS MOREIRA. Filiação: JOSE ODALIO MOREIRA e ERMELINA DE ANHAIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
WELLINGTON RODRIGUES CELESTINO, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IDERVAL RODRIGUES CELESTINO e OSMARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
