Alerta vermelho: tempestades ameaçam o Litoral de SC e PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um alerta vermelho foi emitido no final da manhã desta sexta-feira (13/02) para o o Litoral Norte de Santa Catarina e o Litoral Sul do Paraná pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de grande perigo tem validade até o meio-dia de sábado (14/02).

+ Leia mais Manifestação em Curitiba bloqueia acesso à Avenida das Torres após morte em ação da PM

De acordo com o aviso meteorológico, há risco severo de grandes alagamentos e possibilidades de transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas. Pode haver grande volume de chuva, superior a 60 mm/hora ou acima de 100 mm/dia.

A orientação do Inmet é permanecer em local abrigado e seguro. Durante a tempestade, a recomendação é desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia. Em caso de alagamento, obter ajuda com a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).