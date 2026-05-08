Trânsito no Paraná tem interdições e lentidão por acidentes e obras

O trânsito no Paraná nesta sexta-feira (08/05) exige atenção redobrada dos motoristas por conta de acidentes, obras e das condições climáticas instáveis registradas em diferentes regiões do estado. Chuva e ventania também aumentam o risco nas estradas e podem provocar redução na visibilidade ao longo do dia.

Entre os principais pontos de atenção estão interdições totais e parciais em rodovias federais e estaduais, além de congestionamentos em acessos importantes da Região Metropolitana de Curitiba.

Principais rodovias federais (BRs)

Na BR-116, no sentido São Paulo, há interdição total no km 1,8, em Campina Grande do Sul, após o tombamento de um caminhão com carga perigosa.

O bloqueio provoca uma longa fila de veículos na pista sentido norte, com retenção entre os kms 19 e 4,9. Equipes seguem trabalhando no atendimento da ocorrência e na remoção da carga.

Já na BR-376, o tráfego segue liberado em pista simples, operando em mão dupla entre os kms 663,5 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba.

Na BR-277, motoristas enfrentam lentidão na altura do km 74, em São José dos Pinhais, devido às obras de ampliação da rodovia.

Rodovias estaduais e obras de manutenção

Nas rodovias estaduais, equipes também realizam serviços de manutenção e conservação ao longo do dia.

Na PR-317, na região de Santa Helena, obras de conservação do pavimento podem causar retenções pontuais.

Já nas rodovias PR-323, PR-444 e PR-862, há interdições ativas em trechos próximos aos municípios de Jussara, Umuarama, Arapongas e Ibiporã para serviços de manutenção asfáltica e sinalização.

Linha Verde tem bloqueios e congestionamento em Curitiba

Em Curitiba, a Linha Verde registra bloqueio de duas faixas no sentido Atuba, na região do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

A interdição provoca congestionamentos que podem chegar a cinco quilômetros nos horários de pico, impactando diretamente o deslocamento de motoristas na capital.



