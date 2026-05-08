BR-116 é interditada após acidente com derramamento de ácido

Um grave acidente na manhã dessa sexta-feira (08/05) causou a interdição total da BR-116 no sentido São Paulo, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, quase na divisa com o estado vizinho. Não há previsão de liberação. Um caminhão carregado de ácido tombou perto do km 1 e houve derramamento de carga tóxica. A fila por volta das 7h20 já era de 20 km.

A Polícia Rodoviária Federal está no local prestando os primeiros atendimentos e orientando aos motoristas. Equipes da concessionária que administra o trecho e também o Corpo de Bombeiros estão cuidando dos trabalhos de contenção do material que vazou, identificado como ácido fluorídrico.

A recomendação aos motoristas é que se faça o retorno a partir do km 5.