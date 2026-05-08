Trânsito

Obras em vias importantes de Curitiba exigem paciência nessa sexta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 08/05/26 08h47
Imagem mostra uma moto da Secretaria de Trânsito de Curitiba. A moto é verde e tem o escrito "Trânsito" em sua carenagem.
Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Curitiba amanheceu com frentes de trabalho intensas em seus principais eixos de conexão viária nesta sexta-feira (08/05). O maior impacto ocorre no bairro Tarumã, onde o estreitamento de pista para o alargamento do viaduto continua a desafiar o fluxo na pista sentido Atuba.

Além disso, manutenções pontuais na Linha Verde e em vias arteriais dos bairros adjacentes pedem atenção redobrada aos desvios sinalizados.

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Obras e intervenções viárias

  • Local: Viaduto do Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral).
  • Duração: Previsão de continuidade ao longo de todo o dia.
  • Impacto: Estreitamento de faixas e bloqueios parciais. O trânsito flui em meia pista em horários de pico, gerando lentidão desde o Jockey Club. Recomenda-se o uso da BR-277 para quem busca as praias ou o interior.

Bloqueios e desvios temporários

  • Local: Trechos variados da Linha Verde (BR-476), altura do Bairro Alto.
  • Duração: Período comercial (09h às 16h).
  • Impacto: Bloqueio de faixas laterais para manutenção de pavimentação e sinalização. O motorista deve estar atento à entrada e saída de caminhões pesados na pista central.

Transporte coletivo

  • Local: Estações-tubo na região do Capão Imbuia.
  • Impacto: Desativação temporária para reformas. Passageiros das linhas Interbairros II e Direto devem utilizar as paradas provisórias instaladas a 100 metros das estações originais.
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