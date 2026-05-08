Obras em vias importantes de Curitiba exigem paciência nessa sexta

Curitiba amanheceu com frentes de trabalho intensas em seus principais eixos de conexão viária nesta sexta-feira (08/05). O maior impacto ocorre no bairro Tarumã, onde o estreitamento de pista para o alargamento do viaduto continua a desafiar o fluxo na pista sentido Atuba.
Além disso, manutenções pontuais na Linha Verde e em vias arteriais dos bairros adjacentes pedem atenção redobrada aos desvios sinalizados.
Obras e intervenções viárias
- Local: Viaduto do Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral).
- Duração: Previsão de continuidade ao longo de todo o dia.
- Impacto: Estreitamento de faixas e bloqueios parciais. O trânsito flui em meia pista em horários de pico, gerando lentidão desde o Jockey Club. Recomenda-se o uso da BR-277 para quem busca as praias ou o interior.
Bloqueios e desvios temporários
- Local: Trechos variados da Linha Verde (BR-476), altura do Bairro Alto.
- Duração: Período comercial (09h às 16h).
- Impacto: Bloqueio de faixas laterais para manutenção de pavimentação e sinalização. O motorista deve estar atento à entrada e saída de caminhões pesados na pista central.
Transporte coletivo
- Local: Estações-tubo na região do Capão Imbuia.
- Impacto: Desativação temporária para reformas. Passageiros das linhas Interbairros II e Direto devem utilizar as paradas provisórias instaladas a 100 metros das estações originais.