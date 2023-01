A Polícia Federal realiza uma operação nesta quinta-feira (26) em quatro estados com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro. A ação acontece em conjunto com o Ministério Público Estadual (GAECO/MPRJ).

Cerca de 100 policiais federais cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, contra três grupos criminosos que movimentaram mais de R$ 100 milhões nos últimos três anos. Segundo a PF, até o momento 10 pessoas foram presas, sendo quatro no RJ, quatro em SC e duas em SP.

Foram sequestrados 15 imóveis, 19 automóveis e duas embarcações, nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ), Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Além disso, foram bloqueadas mais de 30 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Segundo a PF, ao todo, a constrição patrimonial totalizou mais de R$ 22 milhões.

A investigação começou em maio de 2020, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de capitais de uma organização criminosa com atuação em uma comunidade do Rio de Janeiro. No decorrer das apurações, foram identificados três grupos oriundos da mesma facção criminosa, que buscavam dar aparência lícita a dinheiro obtido por meio de atividades ilegais. Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.

