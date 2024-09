Supermercados do Paraná são alvos de quadrilha: “carrinhos cheios sem pagar”, diz delegado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em furtos a mercados em cidades do Norte do Estado.

A ação envolve o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, realizadas simultaneamente nas cidades de Londrina e Apucarana.

A organização criminosa, investigada pela PCPR há três meses, agia com táticas de fraude e destreza, simulando compras para furtar grandes volumes de produtos.

A Polícia Civil desmantelou um grupo especializado em furtos a mercados do Paraná Foto: Divulgação/PCPR

Segundo o delegado Luís Fernando Alves Silva, responsável pelo caso, os integrantes do grupo eram bem coordenados. “Enquanto dois suspeitos saíam com os carrinhos cheios sem pagar, duas mulheres distraíam os funcionários do mercado”, explicou.

Os crimes vinham sendo praticados em várias cidades da região, com foco em redes de supermercados e atacadistas. Posteriormente, os produtos furtados eram revendidos no comércio de uma das autoras.

