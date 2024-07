Um hambúrguer sem carne com o mesmo sabor da carne, menos gordura e calorias e mais proteína e fibras. Essa é a proposta da Typcal, spin-off da startup Fungi Biotecnologia, que tem sedes em Curitiba e Ponta Grossa. A foodtech paranaense inovou ao desenvolver uma proteína concentrada no micélio, que é a parte vegetativa de fungos e cogumelos.

A startup foi umas das 68 selecionadas no primeiro edital do Paraná Anjo Inovador e recebeu R$ 250 mil de incentivo do programa desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital.

A ideia surgiu em 2021 quando o engenheiro de bioprocessos Eduardo Sydney juntou forças com o empreendedor da indústria de alimentos Paulo Ibri para criar um alimento alto em proteínas e fibras, e baixo em gordura e calorias. Diretor de Tecnologia da startup, ele explica que uma das maiores dificuldades de alimentos à base de plantas, como soja e ervilha, é o sabor.

“A vantagem do micélio é que ele não tem sabor nenhum, então quando você adiciona com ingredientes não afeta o sabor do produto. Nossa expectativa é escalar a produção e ver os primeiros produtos a base de micélio no mercado já em 2025”, afirma o engenheiro de produção.

Como é feita a “carne” de fungos e cogumelos?

O ingrediente é produzido a partir de um processo de fermentação líquida semelhante ao utilizado na produção de cervejas e etanol. O produto final sólido tem características como textura e aparência similares a um frango desfiado, sabor neutro, além de benefícios à saúde. Dessa forma ele pode ser usado no mercado vegano e vegetariano como um substituto de frango, por exemplo.

Outro foco da empresa é inserir o produto no mercado de comidas saudáveis, misturando a proteína do micélio com a proteína animal. Segundo Sydney, um hambúrguer híbrido contém 50% menos gordura e calorias, e maior quantidade de fibras, melhorando o perfil nutricional. Outra possibilidade é usar o ingrediente no mercado de nutrição esportiva para aumentar o valor nutricional de alimentos, como barrinhas de proteína, shakes e snacks.

Atualmente a empresa está em fase de escala piloto e de interação com a indústria, fechando os primeiros acordos comerciais para levar o produto para o mercado no próximo ano. Sydney explica que o aporte do Paraná Anjo Inovador é importante por causa da dificuldade de encontrar investidores no mercado na fase atual da startup.

“O investidor está focado na venda e geração de receita e não em desenvolver a tecnologia, que é uma área de risco, mas essencial para qualquer negócio, especialmente em biotecnologia. Por isso, o investimento do Governo do Paraná aumenta muito a nossa competitividade porque nos possibilita crescer como indústria, e no fim gerar empregos e renda para o próprio Estado”, afirma o diretor.

Além da Typcal, a tecnologia de fermentação do micélio ainda gerou outras duas spin-offs dentro da Fungi Biotecnologia. São elas a Mush, que trabalha com produção de embalagens e materiais sustentáveis e biodegradáveis, para os setores de arquitetura, designers e construção civil, como mesas, luminárias, peças de decoração e até urnas funerárias. E a Muush, que produz um biotecido similar ao couro que a indústria da moda aplica em bolsas, roupas, calçados e itens decorativos.

Foto: Divulgação/SEI.

Fermentação para o produto

A Fungi atua com dois processos de fermentação: sólida e líquida. Em ambas são utilizados resíduos vegetais e subprodutos que sobram da agroindústria como palha, bagaço e folhas, para cultivar o fungo. Na produção dos alimentos da Typcal, a empresa usa o processo de fermentação líquida em que o fungo é adicionado em um meio líquido e ali ele se desenvolve dentro de um biorreator.

Essa técnica é pioneira na América Latina, sendo o processo fermentativo mais rápido do mundo quando comparado com outras startups que usam a mesma tecnologia. A média de tempo de fermentação de outras empresas é de 48h a 72h. A Typcal consegue realizar o mesmo processo em 24h, além de utilizar um fungo que tem histórico de consumo humano, o que facilita questões regulatórias para lançar o produto no mercado. Na escala atual, a fábrica-piloto consegue produzir até 100 quilos do micélio fresco por mês.

Segundo Sydney, no Brasil é necessário comprovar que a população já consome aquela espécie de fungo há mais de 25 anos, e que sem esse histórico seria preciso entrar com um novo ingrediente e passar por todas as etapas de regulação. “Cada startup trabalha com um tipo de fungo e nós escolhemos um que já é usado para a alimentação no Brasil. O que nos diferencia de outros players do mundo é o fungo que usamos e principalmente o tempo, porque conseguimos desenvolver um processo mais rápido e eficiente”, afirma.

A tecnologia desenvolvida pela Typcal também se destaca por ter uma produtividade 7 mil vezes maior e consumir 99% menos água que a de produção de carne bovina. Outro ponto é a redução de impactos ambientais e o alinhamento sustentável, uma vez que a empresa usa uma matéria-prima abundante e de baixo custo, os subprodutos da agroindústria que não são aproveitados pela indústria. Além disso, a produção acontece em escala vertical, utilizando menos espaço que uma fazenda de gado, por exemplo, que usa escala horizontal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem