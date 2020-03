Com a suspensão por três meses dos sorteios da Loteria Federal da Caixa por causa da pandemia de coronovírus, o programa Nota Paraná também vai interromper pelo mesmo período os seus sorteios. A decisão do governo do Paraná é justamente porque o sorteio do programa se baseia nos números da Loterial Federal.

A Caixa também suspendu as apostas da Loteca, já que os campeonatos de futebol também estão paralisados. Já a Dupla Sena de Páscoa, um das apostas especiais da Caixa que acontece todo ano, foi adiada de 11 de abril para 25 de abril. Os outros jogos seguem normal.

O secretário estadual de Fazenda do Paraná, Renê Garcia Jr, explica que sem o sorteio da Loteria Federal o programa Nota Paraná não tem uma base segura para efetuar o sorteio. A pasta ainda vai definir se os sorteios de abril, maio e junho do Nota Paraná serão ou não canceladas. O cancelamento, aponta o secretário, geraria economia de R$ 15 milhões aos cofres do estado. “Este recurso poderá ser dirigido para o controle da pandemia no Paraná”, explica Garcia Jr.

O novo calendário de sorteios do programa estadual será divulgado apenas em julho.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).