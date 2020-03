O primeiro dia de vacinação contra gripe dos idosos está sendo de muita fila em Curitiba. A vacina não previne contra o coronavírus – a intenção do Ministério da Saúde em adiantar a vacinação contra a gripe é para que casos dessa doença não cheguem aos hospitais, cujos leitos têm prioridade para o tratamento do covid-19 na pandemia.

Longas filas se formaram nos pontos de vacinação de Curitiba que neste ano teve como novidade o sistema de drive thru em cinco pontos de vacinação, justamente para prevenir o coronavírus. Em um desses pontos, na Paróquia Santo Antônio, a própria população ajuda a organizar a fila de carros. Os idosos também estão tendo de respeitar a distância mínima de um metro entre uma pessoa e outra na fila.

Além do Bairro Alto, os postos drive thru estão na Praça Afonso Botelho (a Praça do Athletico, no Água Verde), Praça da Maternidade Bairro Novo, Praça Eucaliptos, no Alto Boqueirão, e Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade.

A professora aposentada Marcelina Xavier, 66 anos, foi uma das primeiras a receber a dose no sistema drive thru na Praça do Athletico nesta segunda, quando a fila ainda não havia se formado. “Foi bem tranquilo poirque chegamos com antecedência. Está aprovada a ação e nem precisamos sair do carro. Valeu a pena “, ressaltou Marcelina.

Já no fim da manhã, longas filas mostravam aos motoristas que seria preciso paciência para ser vacinado. Na Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, a espera dentro do carro levava mais de uma hora. Antônio Carlos Pereira, 74 anos, estava acompanhado da esposa e também aprovou a medida da prefeitura. “ Fiquei bem satisfeito e até que foi rápido”, disse Antônio.

A comerciante Leni da Silva Ribeiro chegou às 9h na fila da Praça do Athletico e só conseguiu ser atendida às 11h35. Já Paulo Roberto da Silva, que levou a mãe de 87 anos para vacinar, reclama da organização da fila no mesmo local. “Tive que entrar e sair da fila várias vezes porque a Setran não sabe onde ela realmente começa”, afirma.

Somente carros

Muitos idosos estão chegando a pé nos locais de vacinação que estão no sistema drive thru. A prefeitura enfatiza que nestes cinco postos só serão vacinadas as pessoas que chegarem de carro.

“O drive thru vai ser utilizado para pessoas que tem alguma dificuldade de locomoção. É um apelo que faço neste momento. Além disso, não precisa ir todo mundo nesta segunda-feira”, reforça a secretária municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak. A primeira fase da campanha de vacinação com exclusividade para idosos vai até 15 de abril.

A segunda etapa será a partir do dia 16 de abril para professores de escolas públicas e privadas, forças de segurança e doentes crônicos (que são acompanhados por programas da unidade de saúde ou que tenham prescrição médica). A terceira fase tem início no dia 9 de abril para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e adultos entre 55 a 59 anos. A data prevista de encerramento da campanha é o dia 22 de maio.

Veja a lista completa dos pontos de vacinação

Regional Boa Vista

Rua da Cidadania Boa Vista Endereço: Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Escola Estadual Cecilia Meireles Rua Pedro Eloy de Souza, 1700 – Bairro Alto, Curitiba –PR

Escola Estadual Gelvira Correa Pacheco Rua Carmelina Cavassin, 385 – Barreirinha, Curitiba – PR

Paróquia São Marcos Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho – Curitiba – Paraná

Drive thru – Paroquia Santo Antonio Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos será pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional Bairro Novo

Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto R. Lúcio de Oliveira Lara, 75 – Sítio Cercado, Curitiba

Rua da Cidadania do Bairro Novo R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado, Curitiba

Paróquia São Pedro do Umbará R. Nicola Pellanda 5000 – Umbará, Curitiba

Drive thru – Praça da Maternidade Bairro Novo R. Tijucas do Sul, Sítio Cercado, Curitiba

Regional Boqueirão

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão, Curitiba

Centro da Juventude Eucaliptos R. Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão, Curitiba

Centro de Esporte e Lazer Xaxim Rua Dom José Marello, 101 – Xaxim, Curitiba

Drive thru – Praça do Eucaliptos Rua Lazaro Borsatto,131

Regional Cajuru

Rua da Cidadania Cajuru Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru, Curitiba

Parque Peladeiro Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru, Curitiba

Colégio Estadual Conselheiro Carrão R. Dr. Simão Kossobudski, 165 – Uberaba, Curitiba

Regional CIC

Clube da Gente CIC Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Centro de Iniciação ao Esporte da SMELJ Rua Sebastião Ribeiro Batista, 131

Escola Municipal Otto Bracarense Costa Rua Des. Cid Campelo, 4151

Paróquia São João Batista Rua Luiz Tramontin, 2570

Escola Municipal Moradias do Ribeirão Rua João Dembinski, 3052

CRAS Vila Verde Rua Ney Pacheco, 465

Capela São Francisco Rua Padre Victor Dewor, S/n

Regional Santa Felicidade

Rua da Cidadania de Santa Felicidade Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Salão da Paróquia de Santo Antonio de Orleans R. Prof. João Falarz, 220

Paróquia Nossa Sra. da Conceição (Butiatuvinha) Rua Padre Arturo Seppi, 51

Paróquia São José Trabalhador Rua Major Heitor Guimarães, 1526 • Campina do Siqueira

Drive thru – Restaurante Madalosso Rua Manoel Ribas, 5875

Regional Matriz

Memorial de Curitiba R. Dr. Claudino dos Santos, 79

Praça Oswaldo Cruz Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colegio Esperança Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Drive thru – Praça do Atlético Rua Buenos Aires, em frente ao Estádio do Atlético

Regional Pinheirinho

Rua da Cidadania Pinheirinho Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Escola Municipal Prof. Nair de Macedo Rua Fioravante Slaviero, 750- Novo Mundo

Paróquia Santuário São José do Capão Raso R. Albino Vico, 32 – Capão Raso

Escola Estadual João Mazzarotto Rua Santa Regina, 666- Capão Raso

Regional Portão/Fazendinha

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva R. Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física R. Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Cancun Esportes Rua Ricardo Guther, 204

Regional Tatuquara

Rua da Cidadania Tatuquara Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara Rua Evelázio Augusto Bley, 151

Escola Municipal Joana Raska – das 9h00 às 15h00 Rua Francisca Beralde Paolini, 99 – Caximba

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).