Sandro Alex defende privatização da Copel e diz que Moro deveria continuar no Senado

O candidato ao governo do Paraná Sandro Alex (PSD) participou nesta terça-feira (15) de sabatina no Meio-Dia Paraná, da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Apoiado pelo atual governador do estado, Ratinho Junior (PSD), Sandro defendeu a privatização da Copel e a forma como foi conduzida, acrescentando que pretende continuar enviando projetos do governo para serem votados em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), como feito pela atual gestão.

Ao final da entrevista, o candidato falou sobre o senador Sergio Moro (PL), um de seus adversários na disputa. “Eu entendo que a melhor decisão é que o senador Moro continue a sua obrigação no Senado”, disse. Segundo ele, se o ex-juiz for eleito governador e deixar a cadeira no Congresso Nacional, “o Paraná ficará fraco lá para ele fazer algo que ele não sabe aqui”.

Sobre a Copel, o candidato do PSD começou respondendo por que a ampliação da qualidade do serviço não ocorreu. “Isso vai acontecer. Infraestrutura é investimento e a Copel vai ter o maior investimento.” Segundo ele, a empresa tem capacidade de investir R$ 23 bilhões para “garantir fornecimento de excelência”. “Nós estamos exigindo o cumprimento do contrato e eles estão investindo”, disse.

A respeito de frequentes reclamações de consumidores de todo o estado com relação à qualidade do serviço atual da companhia, o ex-deputado federal afirmou que foram entregues 25 mil quilômetros de linhas de transmissão elétrica do tipo trifásico, mais potente e estável, mas que consumidores de regiões rurais não conseguem se conectar a essa rede devido à falta de incentivos federais.

“Nós temos hoje um endividamento do Brasil, uma desqualificação do governo federal para com os produtores. Eles têm dificuldade de fazer a conexão da sua propriedade até o trifásico que está na porteira. Essa já é minha proposta, estamos estudando junto à Assembleia para que o governo possa conectar o homem do campo no trifásico.”

Sandro Alex defende criação de Secretaria de Energia

O candidato também defendeu a criação de uma Secretaria de Energia para fortalecer a capacidade de fiscalização do Estado em relação aos contratos de fornecimento e lidar com temas relacionados à Usina de Itaipu, recebimento de royalties e discussões sobre formas alternativas de geração de energia.

Assim como a venda da Copel, que foi aprovada em regime de urgência em votação na Alep, o governo Ratinho Junior agiu de forma semelhante com os projetos para a criação do programa estadual de colégios cívico-militares e a terceirização de gestão de escolas. Questionado se pretende seguir com esse modo de atuação se eleito, Sandro Alex disse que vai “seguir nesse ritmo”.

“Muitas vezes nós temos um processo muito demorado no Brasil. Nós temos que ter a mesma velocidade que o mercado, que as pessoas exigem. Para muita gente, a gente deveria ficar aguardando a construção da Ponte de Guaratuba mais 50 anos. Alguns órgãos me diziam que eu deveria fazer o debate da ponte, mas o meu avô debatia a ponte. A gente precisa ter a legalidade, a probidade, a transparência, mas também a celeridade”, afirmou.

Candidato do PSD confirma participação em debate

Ele ainda comentou problemas de abastecimento de água pela Sanepar afirmando que o Paraná tem “bons números diante das dificuldades e dos desafios” e que a companhia tem uma previsão de investimento de R$ 13 bilhões para obras em “todos os municípios”. Também disse que tem o compromisso de, caso seja governador, alcançar a meta da universalização do saneamento básico no estado.

Sandro Alex confirmou ao final da entrevista que estará presente no debate da RPC, previsto para ocorrer no dia 29 de setembro. “Sou um bom gestor. Eu nunca fugi da minha obrigação e da minha responsabilidade. Eu compareci a todos e vou continuar comparecendo”, disse. Ele faltou ao debate realizado pela TMC Paraná em agosto, após ter confirmado presença, depois que Sergio Moro cancelou a participação.