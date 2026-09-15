Porto de Paranaguá ganhará terminal de cruzeiros com sala VIP e alfândega

O Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, ganhará um terminal exclusivo para embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros. Atualmente, as principais rotas de grandes navios de turismo próximos ao estado partem de Santa Catarina, a partir de Itajaí, ou do maior complexo do país, o Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais), no Porto de Santos, em São Paulo.

Com uma estrutura própria, o Litoral do Paraná poderá consolidar o estado como uma nova rota de turismo marítimo nacional e internacional, além de fortalecer a integração entre a atividade portuária e o desenvolvimento regional. O anúncio dos avanços foi feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD) nesta segunda-feira (14).

Com capacidade estimada para receber até 5 mil passageiros, o projeto terá investimento de R$ 80,9 milhões. A construtora Porto Beton S.A. é responsável pela elaboração do projeto executivo e pela execução da obra.

Para concretizar o projeto, segundo o Governo do Paraná, os engenheiros ainda farão o detalhamento técnico e estrutural, última etapa antes da instalação do canteiro de obras. Após a assinatura da ordem de serviço, a previsão é de conclusão em até 240 dias.

Ainda não há uma previsão concreta para a entrega. Caso os trâmites sejam finalizados no último trimestre de 2026, o novo terminal de cruzeiros poderá iniciar as operações entre o fim de 2027 e o início de 2028.

Como será o novo terminal?

Atualmente, o Porto de Paranaguá possui 21 berços de atracação na área principal: 16 no cais comercial, quatro em píeres de granéis líquidos e um píer de fertilizantes. O complexo também conta com múltiplos terminais de uso privado e dezenas de áreas arrendadas para operadores de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

O novo terminal, voltado exclusivamente aos passageiros, terá 30 mil m², sendo 12 mil m² de área construída. A estrutura ficará próxima ao terminal de contêineres e contará ainda com um espaço multifuncional de entrada independente, preparado para receber eventos fora da temporada de cruzeiros. A operação será feita pela iniciativa privada, por meio de arrendamento.

O prédio reunirá áreas de recepção, check-in, inspeção de segurança, despacho de bagagens, salas de espera, sala VIP, postos de fiscalização e área alfandegada. O complexo também contará com controle de acesso, áreas verdes e estacionamento para 222 carros, 11 ônibus de turismo, 62 motos e 14 vagas para táxis e motoristas de aplicativo.

Com arquitetura moderna, o terminal terá vista panorâmica para a Baía de Paranaguá e a Ilha da Cotinga. O projeto também prevê soluções sustentáveis, como o reaproveitamento da água da chuva e uma fachada com isolamento térmico e acústico.