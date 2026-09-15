Passarela das Cataratas do Iguaçu reabre após vazão chegar a 10,1 milhões

A passarela das Cataratas do Iguaçu reabre ao público nesta terça-feira (15), após quatro dias de interdição. Localizada no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, a estrutura que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo havia sido fechada preventivamente devido à forte elevação da vazão do Rio Iguaçu.

No sábado (12), o volume de água chegou a 10,1 milhões de litros por segundo, mais de seis vezes acima da vazão média das Cataratas. Nesta segunda-feira (14), o nível apresentou redução significativa, com vazão de 6,7 milhões de litros por segundo, permitindo a reabertura da passarela.

Esta foi a segunda interdição da estrutura em 2026 provocada pelo aumento da vazão do Rio Iguaçu. Em julho, a passarela também precisou ser fechada pelo mesmo motivo. Antes disso, a última interrupção no acesso havia ocorrido em dezembro de 2024.

Do lado argentino das Cataratas, a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo deve permanecer fora de operação durante o mês de setembro já que a estrutura foi desmontada. A medida foi adotada para evitar danos à estrutura diante da força e do grande volume de água do Rio Iguaçu.

Segundo a administração do parque, as equipes seguem monitorando as condições do rio e da passarela. A concessionária Urbia+Cataratas poderá voltar a interditar o trecho caso a vazão ultrapasse novamente os 8 milhões de litros de água por segundo e apresente tendência de elevação.

Os demais atrativos também voltam a funcionar. Os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto retomam as atividades, enquanto a Trilha das Cataratas e os mirantes seguem abertos normalmente para visitação até as 16h. A permanência dos visitantes no interior do parque é permitida até as 17h30.