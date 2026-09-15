Após estragos das chuvas, 9 escolas retomam aulas e 18 seguem sem atividades no Paraná

Nove escolas estaduais do Paraná retomam o cronograma de aulas nesta terça-feira (15), após as interdições provocadas pelas tempestades que causaram estragos em diferentes regiões do estado. Ao todo, 27 unidades haviam sido afetadas pela suspensão das atividades nesta segunda-feira (14). Outras 18 escolas, porém, seguem sem aulas.

Segundo o Governo do Paraná, engenheiros avaliam as condições das demais unidades da rede estadual atingidas pelas chuvas. Em conjunto com os chefes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs), as equipes orientam as escolas e definem as providências necessárias para a recuperação da estrutura física.

A retomada desta terça-feira contempla unidades de seis municípios afetados pelas chuvas. Confira quais escolas terão aulas normalmente:

Adrianópolis – Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, Colégio Estadual Santa Bárbara e Colégio Estadual do Campo Porto Novo

– Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, Colégio Estadual Santa Bárbara e Colégio Estadual do Campo Porto Novo Cerro Azul – Colégio Estadual do Campo Augusto Antônio da Paixão e Colégio Estadual Princesa Isabel

– Colégio Estadual do Campo Augusto Antônio da Paixão e Colégio Estadual Princesa Isabel Castro – Colégio Estadual do Campo Castrolanda

– Colégio Estadual do Campo Castrolanda Rio Branco do Sul – Colégios José Elias e Colégio Prof. Percy Teixeira de Faria

– Colégios José Elias e Colégio Prof. Percy Teixeira de Faria Tunas do Paraná – Colégio Estadual São Francisco de Assis

Escolas servem de abrigo

A suspensão das aulas ainda afeta unidades vinculadas aos Núcleos Regionais de Educação (NREs) da Área Metropolitana Norte, Ponta Grossa e União da Vitória.

A situação mais grave, que pode postergar a retomada das atividades, ocorre em União da Vitória. Na cidade do Sul do Paraná, a elevação do nível do rio provocou a saída de moradores de áreas atingidas pelas chuvas e alagamentos. Para acolher a população, cinco colégios estão sendo utilizados como abrigo. Uma escola, o Colégio Estadual Adiles Bordin, permanece com as aulas suspensas devido aos danos provocados pelas chuvas.

Confira quais colégios seguem com as aulas suspensas:

Adrianópolis – Colégio Estadual do Campo Selbmann

– Colégio Estadual do Campo Selbmann Araucária – Colégio Estadual do Campo Guajuvira

– Colégio Estadual do Campo Guajuvira Castro – Colégio Estadual do Campo Professora Fabiana Pimentel, Colégio Estadual do Campo Professor Salvador Alves Sobrinho e Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã

– Colégio Estadual do Campo Professora Fabiana Pimentel, Colégio Estadual do Campo Professor Salvador Alves Sobrinho e Colégio Estadual do Campo São Sebastião do Maracanã Cerro Azul – Colégio Estadual do Campo Augusto Antônio da Paixão e Colégio Estadual Princesa Isabel

– Colégio Estadual do Campo Augusto Antônio da Paixão e Colégio Estadual Princesa Isabel Espigão Alto do Iguaçu – Colégio Estadual do Campo Pedro Rufino de Siqueira

– Colégio Estadual do Campo Pedro Rufino de Siqueira Ipiranga – Colégio Lustosa e Colégio Henrique Denck

– Colégio Lustosa e Colégio Henrique Denck Itaperuçu – Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora das Graças

– Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora das Graças União da Vitória – Colégio Estadual Adiles Bordin, Colégio Estadual Pedro Stelmachuk, Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza, Colégio Estadual Bernardina Schleder, Colégio Estadual Judith Simas Canellas e Colégio Estadual Neusa Domit