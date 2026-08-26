Após Moro, Sandro Alex cancela participação em debate nesta quarta-feira

Menos de uma hora após o senador Sergio Moro (PL) confirmar a ausência no debate promovido pela plataforma multimídia TMC Paraná na noite desta quarta-feira (26), o também candidato ao governo do Paraná Sandro Alex (PSD) cancelou sua participação.

Estavam convidados Sergio Moro, Requião Filho (PDT) e Sandro Alex. A organização do evento divulgou que foi informada da desistência em nota enviada no grupo de WhatsApp da campanha para a imprensa.

Segundo os organizadores, assim como no caso de Moro, a equipe de Sandro Alex participou da reunião prévia, assinou o documento confirmando o acordo com as regras propostas e recebeu as credenciais para o evento.

Com a desistência de dois candidatos convidados, a TMC realizará uma sabatina com Requião Filho, que manteve sua participação. A transmissão ao vivo ocorre no canal do YouTube TMC News Br e na rádio 100.3 FM, a partir das 19h.

Em nota enviada à imprensa, Sandro Alex disse ter “respeito pela TMC, por seus profissionais e pelo papel fundamental dos debates na democracia” e que “estava preparado para participar e debater o futuro do Paraná”.

“As regras, o formato e toda a dinâmica deste debate foram construídos considerando a participação dos principais candidatos. A própria equipe de Sergio Moro participou das agendas prévias de organização. Com a nova desistência dele, no entanto, esse cenário muda. O que foi planejado como um confronto direto de ideias entre os três candidatos passa a ter outra configuração, diferente do objetivo original”, afirmou no comunicado. “Sigo preparado e à disposição para os próximos debates, com a participação dos candidatos para os quais o formato tenha sido originalmente construído”, acrescentou.

Nesta quarta-feira, ele participou de uma carreata em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), acompanhado do governador Ratinho Júnior (PSD) e de Rafael Greca (MDB), seu vice na chapa para o governo do Paraná. Também estiveram presentes os candidatos do PSD ao Senado pelo Paraná, Alexandre Curi e Cristina Graeml.