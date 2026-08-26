Sergio Moro não irá a debate na TMC Paraná nesta quarta-feira

O senador e candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) não comparecerá ao debate promovido pela plataforma multimídia TMC Paraná às 20h desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela assessoria do candidato, que não comentou o motivo de sua decisão.

Na agenda de campanha desta quarta, Moro tem previsto um evento na Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná (Assofepar), no bairro Hauer, em Curitiba, às 19 horas.

A TMC Paraná informou que a equipe do candidato chegou a participar da reunião prévia, assinou o documento confirmando o acordo com as regras propostas e recebeu as credenciais para o evento. O e-mail confirmando a desistência foi recebido pelos organizadores às 15h51 desta quarta-feira.

Além de Moro, foram convidados os candidatos Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD). O debate será realizado em parceria com a Universidade Positivo e terá seis blocos, com perguntas feitas pelo apresentador, colunistas e professores da universidade, além de confronto direto entre os participantes. Os demais candidatos seguem confirmados

Em debate promovido pela Band no dia 9 de novembro, Moro chegou a confirmar presença, mas anunciou que desistiu de participar em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, o encontro era um “jogo combinado” entre adversários interessados em desgastar sua candidatura.

Também nessa ocasião, representantes de sua equipe estiveram nas reuniões para definir a organização do programa e assinaram os termos de compromisso e as regras estabelecidas pela emissora.