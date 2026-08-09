Moro desiste de debate na Band e acusa adversários de articularem ataques contra sua candidatura

O senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao governo do Paraná, anunciou que não participará do debate promovido pela TV Bandeirantes neste domingo (9), em Curitiba. A desistência foi comunicada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o parlamentar afirma que o encontro teria se transformado em um “jogo combinado” entre adversários interessados em desgastar sua candidatura.

Moro havia confirmado participação anteriormente. Representantes de sua equipe estiveram nas reuniões realizadas pela Band em Curitiba para definir a organização do programa e assinaram os termos de compromisso e as regras estabelecidas pela emissora. Mesmo com a desistência do senador, o debate está mantido, já que o regulamento prevê a realização do encontro ainda que algum dos convidados não compareça.

Moro fala em “jogo combinado”

Ao justificar a decisão, Moro disse que não pretende participar do que classificou como uma “rinha de galo”, marcada, segundo ele, por ataques pessoais em lugar da apresentação e discussão de propostas para o Paraná. O senador também afirmou que sua ausência não estaria relacionada ao receio de enfrentar os demais pré-candidatos.

“Eu não vou ao debate porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Não tenho medo de debate. Não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado. Mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD”, declarou.

Na gravação, Moro direcionou as críticas principalmente a Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que confirmaram participação no programa. Segundo o senador, os dois adversários estariam preocupados com seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto e teriam articulado uma estratégia conjunta para concentrar ataques contra ele durante o confronto televisionado.

O pré-candidato do PL também relacionou essa suposta movimentação a um entendimento político mais amplo entre PT e PSD. Na avaliação apresentada por Moro, haveria uma tentativa de enfraquecer sua pré-candidatura ao Palácio Iguaçu. O senador, no entanto, não apresentou detalhes ou elementos que demonstrassem como funcionaria o acordo mencionado no vídeo.

Requião Filho reage e diz que Moro “fugiu”

A decisão provocou reação de Requião Filho. Também pelas redes sociais, o deputado estadual afirmou que Moro teria evitado o confronto com os demais participantes e questionou a justificativa apresentada pelo adversário.

“Moro fugiu do debate”, afirmou Requião Filho. Para o pré-candidato do PDT, comparecer a encontros desse tipo e discutir publicamente propostas para o estado faz parte do processo eleitoral e permite que o eleitor conheça as posições de quem pretende comandar o Executivo estadual.

Requião Filho também classificou a ausência como um desrespeito aos outros participantes e aos eleitores. “Moro infelizmente fugiu. Mas é difícil regar um deserto de ideias”, declarou.

O deputado acrescentou que considera natural que um debate eleitoral tenha embates entre os participantes, desde que também haja espaço para apresentação de propostas. “O debate tem que ser duro, tem que ser propositivo. O debate tem que ser muito franco. Mas pra vir debater é preciso coragem e conteúdo”, afirmou.

Com a desistência de Moro e as presenças mantidas de Requião Filho e Sandro Alex, a Band decidiu seguir com a programação prevista. A emissora mantém a estrutura preparada para o encontro deste domingo.