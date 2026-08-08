Paraná tem oito candidatos na disputa pelo governo nas eleições 2026

Com o fim das convenções partidárias que oficializaram as candidaturas ao governo do Paraná até quarta-feira (5), o Estado conta com oito nomes na disputa pelo comando do Palácio Iguaçu nas eleições de outubro.

Os candidatos ainda precisam formalizar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 15 de agosto, prazo após o qual a campanha eleitoral passa a valer oficialmente, a partir do dia 16.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Caso nenhum candidato atinja a maioria dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

Candidatos a governador e vice-governador do Paraná

Coligação PSD, MDB, Republicanos, Avante, Federação PSDB/Cidadania, Federação União Progressista (PP/União Brasil) e Democrata Governador: Sandro Alex (PSD) Vice-Governador: Rafael Greca (MDB)

Coligação PL, NOVO e PODEMOS Governador: Sergio Moro (PL) Vice-Governador: Edson Vasconcelos (PL)

Coligação PDT, Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Federação PSOL/REDE e Federação PRD/Solidariedade Governador: Requião Filho (PDT) Vice-Governador: Michele Caputo (Solidariedade)

Unidade Popular (UP) Governadora: Tayná Miessa Vice-Governador: Willian Araki (Willian Yukio Araki)

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) Governador: Samuel de Mattos Vice-Governadora: Helena Figueiredo

Partido MISSÃO Governador: Luiz França Vice-Governador: João Adolfo (João Adolfo Padilha Yamane Wendpap)

MOBILIZA Governador: Alexandre Salomão Vice-Governadora: Daiana Criminacio (Daiana da Silva Criminacio Oliveira)

Partido da Causa Operária (PCO) Governador: Adriano Teixeira Vice-Governador: José Carlos Telles



Veja o perfil de cada um dos candidatos ao Palácio Iguaçu

Adriano Teixeira (PCO)

Aos 35 anos, é natural de Nova Olímpia e mora em Paranavaí. Formado em História, trabalha como mecânico funileiro e é militante dos Comitês de Luta, filiado ao PCO há cerca de três anos.

Alexandre Salomão (Mobiliza)

Advogado criminalista de 55 anos, com mais de 20 anos de atuação em Direito Penal e Direitos Humanos. Já presidiu a Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR e integrou conselhos públicos e grupos de trabalho do Poder Judiciário.

Luiz França (Missão)

Aos 32 anos, disputa uma eleição pela primeira vez — assim como o próprio Missão, partido criado a partir do MBL e aprovado pelo TSE em 2025. Advogado, é ativista do movimento desde 2015.

Requião Filho (PDT)

Maurício Thadeu de Mello e Silva, o Requião Filho, tem 46 anos e é filho do ex-governador Roberto Requião. Deputado estadual desde 2015, já reeleito duas vezes, ocupa hoje a 3ª Secretaria da Mesa Diretora da Alep.

Samuel de Mattos (PSTU)

Aos 36 anos, é professor de matemática do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e ex-carteiro dos Correios. Ativista de movimentos sociais e ex-dirigente sindical, já concorreu à Prefeitura de Curitiba em 2024.

Sandro Alex (PSD)

Aos 53 anos, é deputado federal desde 2011, já reeleito três vezes. Advogado e radialista, licenciou-se do mandato nos dois governos de Ratinho Júnior para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado.

Sergio Moro (PL)

Senador pelo Paraná e ex-juiz federal, tem 54 anos. Ganhou projeção nacional à frente da Operação Lava Jato, incluindo a condenação do ex-presidente Lula, decisão posteriormente anulada pelo STF em 2021. Foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro entre 2019 e 2020.

Tayná Miessa (UP)

Aos 30 anos, é formada em Produção Cultural pela UFPR e moradora da zona sul de Curitiba. Coordena nacionalmente o Movimento de Mulheres Olga Benário e organiza a Casa de Referência para a Mulher Enedina Marques.

Campanha eleitoral

Com os nomes já confirmados e o registro das candidaturas em andamento no TSE, a corrida eleitoral pelo governo do Paraná ganha corpo a partir de 16 de agosto, quando começa oficialmente o período de propaganda eleitoral.

É a partir dessa data que os candidatos passam a divulgar as campanhas de forma ampla, com direito a inserções em rádio e TV, material impresso e mobilização nas ruas — dando início, na prática, à disputa pelo comando do Palácio Iguaçu nos próximos quatro anos.