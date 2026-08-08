Sandro Alex terá 49% do horário eleitoral no Paraná; Moro e Requião dividem o restante

Os candidatos ao governo do Paraná terão tempos diferentes para apresentar as propostas no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão nas eleições de 2026. Entre as chapas que terão espaço nos programas, Sandro Alex (PSD) ficará com a maior parcela, seguido por Requião Filho (PDT) e Sergio Moro (PL).
De acordo com os cálculos baseados na representação dos partidos que integram as coligações, a chapa de Sandro Alex terá 49,3% do tempo destinado à disputa pelo governo. Isso representa aproximadamente 4 minutos e 26 segundos em cada bloco de nove minutos.
Requião Filho terá 25,9% do horário, equivalente a cerca de 2 minutos e 20 segundos por bloco. Já Sergio Moro ficará com 24,8%, aproximadamente 2 minutos e 14 segundos.
Outros cinco candidatos aparecem na disputa, mas, conforme os dados apresentados pelas chapas, não terão participação no horário eleitoral por não contarem com representação parlamentar suficiente para a distribuição do tempo: Luiz França (Missão), Samuel de Mattos (PSTU), Tayná Miessa (UP), Adriano Teixeira (PCO) e Alexandre Salomão (Mobiliza).
Como é dividido o tempo do horário eleitoral gratuito
A diferença entre os tempos está relacionada ao tamanho das bancadas dos partidos e federações que compõem as coligações. A legislação eleitoral estabelece critérios para definir quanto cada candidatura terá nos programas gratuitos de rádio e televisão.
No caso da chapa de Sandro Alex, a coligação reúne PSD, MDB, Federação União Progressista (formada por União Brasil e PP), Republicanos, Federação PSDB/Cidadania, Avante e Democrata. A composição partidária garante à candidatura praticamente metade do horário destinado à disputa pelo Palácio Iguaçu.
Tempo de propaganda para o Senado
A divisão também se reflete na propaganda para o Senado. Conforme os cálculos apresentados, Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD) terão, juntos, 3 minutos e 27 segundos de um bloco de sete minutos destinado à disputa pelas duas vagas paranaenses no Senado.
Quando começa o horário eleitoral gratuito?
O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro.