Paraná tem menos candidatos ao Senado do que nas últimas duas eleições; veja quem disputa

O Paraná terá nove candidatos na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal nas eleições de 2026. O número é inferior ao registrado nos pleitos desde 2014. Em 2018, quando também estavam em disputa duas cadeiras, o estado teve 15 concorrentes. Já em 2022, quando apenas uma vaga estava em jogo, dez candidatos participaram da eleição.

Entre os nomes escolhidos pelos partidos que constam nas atas do DivulgaCand, apenas Gleisi Hoffmann (PT) já disputou uma eleição para o Senado. Dos candidatos, quatro exerceram mandato como deputados federais: Gleisi Hoffmann (PT), Dr. Rosinha (PT), Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Entre os suplentes, também já passaram pela Câmara dos Deputados Nelson Padovani, da Federação União Progressista (União/PP), e Wilson Picler (PL).

Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), apenas Alexandre Curi (Republicanos) e Dr. Rosinha (PT) já ocuparam uma cadeira como deputados estaduais. Já Dr. Rosinha, Gleisi Hoffmann e Cristina Graeml (PSD) são os únicos candidatos que também disputaram anteriormente a Prefeitura de Curitiba.

Confira, abaixo, quem são os candidatos ao Senado pelo Paraná e os respectivos suplentes:

Alexandre Curi (Coligação Republicanos, MDB, Avante, Federação PSDB/Cidadania, Federação União Progressista (PP/União Brasil) e Democrata)

1º Suplente: Carlos Eduardo Hammerschimidt (nome de urna: Dudu Potencial)

2º Suplente: Nelson Fernando Padovani (nome de urna: Nelson Padovani)

Cristina Graeml (PSD)

1º Suplente: Jackson André dos Santos (nome de urna: Jackson André)

2º Suplente: Marcos Renato Baumgart (nome de urna: Marcos Baumgart)

Gleisi Hoffmann (Coligação PDT, a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), a Federação PSOL/Rede e a Federação PRD/Solidariedade)

1º Suplente: Assis Gurgacz Neto (nome de urna: Assis Neto), do PDT

2º Suplente: Aldair Tarcísio Rizzi (nome de urna: Prof. Aldair Rizzi), da Federação PSOL/Rede

Dr. Rosinha (Coligação PDT, a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), a Federação PSOL/Rede e a Federação PRD/Solidariedade)

1º Suplente: Cristiane Aparecida Wainer (nome de urna: Cris Wainer), da Federação Brasil da Esperança

2º Suplente: Celina do Carmo da Silva Wotcoski (nome de urna: Tia Celina), da Federação Brasil da Esperança

Deltan Dallagnol (Coligação PL, NOVO e PODEMOS)

1º Suplente: Professor Picler (Wilson Picler – PL)

2º Suplente: Markenson Marques dos Santos (NOVO)

Filipe Barros (Coligação PL, NOVO e PODEMOS)

1º Suplente: Paulo Base (Paulo Henrique Carraro dos Santos – PL)

2º Suplente: Sergio Domingues (Sergio Roberto Domingues – PL)

Karen Guerreiro (MISSÃO)

1º Suplente: Sonni Rezini (Sonni Jair Ricardo Colombo Rezini)

2º Suplente: Renato Scarante

Joaquim do MLB (UP)

1º Suplente: Paty Cota (Patrícia Cota)

2º Suplente: Fernando Dornellas (João Fernando Dornellas de Oliveira)

Marcelo Marcelino (PCO)

1º Suplente: João Paulo Hostin

2º Suplente: Alexandre Radde Kranen