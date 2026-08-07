Obras da terceira pista do Afonso Pena vão começar

O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, no último dia 31 de julho, a Licença de Instalação que autoriza o início das obras da terceira pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O Governo do Paraná convocou uma entrevista coletiva para a próxima segunda-feira (10) para anunciar o início das obras.

O documento era o principal entrave que mantinha o projeto parado: a entrega da nova pista havia sido inicialmente prevista para dezembro deste ano, mas as obras nunca chegaram a começar por falta desse licenciamento.

O prazo para a emissão já havia sido prometido para março deste ano pelo governador Ratinho Junior, durante o anúncio do voo direto entre Curitiba e Lisboa, operado pela TAP. Segundo o IAT, o processo pode levar até seis meses após a aprovação da documentação — prazo que pode se estender a um ano, dependendo da complexidade do caso.

Com o aval do órgão ambiental, a Concessionária do Bloco Sul S.A., responsável pela gestão do aeroporto, está autorizada a iniciar a implantação da nova pista, batizada 15R-33L, com 3 mil metros de comprimento e 45 metros de largura. O projeto inclui ainda seis novas pistas de táxi e áreas de segurança em ambas as cabeceiras.

A licença, no entanto, traz 41 condicionantes a serem cumpridas ao longo da obra, entre elas o monitoramento de fauna local — como os bugios —, recuperação de áreas degradadas, controle de ruído e gestão de resíduos.

A liberação foi comemorada pelo Movimento Pró-Paraná, que atuou pela inclusão da pista no caderno de obras do aeroporto. Segundo o engenheiro Pedro Luis Fuentes Dias, diretor da entidade, a nova estrutura é estratégica para elevar o status internacional do aeroporto paranaense.

“Essa obra é fundamental para que nosso aeroporto internacional suba de patamar e alcance voos internacionais sem escalas, levando e trazendo os paranaenses diretamente à Europa, América do Norte, África e os diversos destinos da América Latina”, afirma. Segundo ele, a expectativa é que a obra tenha início em breve, com um voo inaugural direto à Europa projetado para 2028.