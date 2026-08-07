UFPR abre processo seletivo com 1,4 mil vagas remanescentes para troca de curso ou reingresso

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu inscrições para quem deseja retomar os estudos ou migrar de instituição sem custo com mensalidade. As oportunidades fazem parte do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), que segue com inscrições abertas até 11 de agosto pelo site do Núcleo de Concursos da universidade (www.nc.ufpr.br).

Como todos os cursos de graduação da UFPR são gratuitos, o processo se torna uma alternativa a quem busca uma nova formação ou a continuidade dos estudos sem custo.

O Provar reúne três modalidades abertas ao público externo. A primeira, de aproveitamento de curso superior, é voltada a pessoas já formadas em qualquer instituição que queiram cursar uma nova graduação na UFPR — são 260 vagas distribuídas entre Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná, com taxa de inscrição de R$ 160.

A segunda modalidade, de complementação de estudos, é destinada a graduados que desejam obter um novo grau em curso de mesmo nome — como alguém formado em Letras/Bacharelado que queira cursar Letras/Licenciatura. Ao todo, são 92 vagas para quem já se formou na própria UFPR e 44 vagas para graduados em outras instituições, também com a taxa de R$ 160.

Já a modalidade de transferência é voltada a estudantes com matrícula ativa ou trancada em outra instituição de ensino superior, desde que o curso de origem seja reconhecido como afim ao curso pretendido na UFPR. Essa é a modalidade com maior número de vagas: 1.078 no total, distribuídas entre Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. Para participar, o candidato precisa ter cumprido no máximo 70% da carga horária exigida no curso desejado, e a seleção é feita com base na nota do Enem, podendo ser utilizada qualquer uma das cinco últimas edições do exame.

Em todas as modalidades, é necessário apresentar certificado de conclusão de curso (quando aplicável), diploma de graduação, histórico escolar e documento oficial da instituição de origem com a carga horária total das disciplinas cursadas.

