Riachuelo conclui novo conceito de loja em Curitiba; veja o que mudou

A Riachuelo concluiu nesta quarta-feira (5) a transformação da loja do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Com a abertura do novo piso feminino, a unidade se tornou a primeira da rede totalmente adaptada ao novo conceito de experiência da marca.

A mudança começou em abril, quando a rede inaugurou os espaços masculino e infantil. Portanto, com a conclusão da área feminina, a loja reúne todos os elementos do novo formato, que será levado gradualmente para as mais de 300 unidades da Riachuelo pelo país.

A escolha por Curitiba não foi por acaso. A capital paranaense funcionou como uma espécie de laboratório para testar o novo modelo. O resultado, conforme a empresa, veio rapidamente: em apenas 10 dias após a primeira etapa da reinauguração, a loja já estava entre as que mais vendem na rede.

Além disso, desde o início da transformação, o fluxo de clientes aumentou 15,7%, enquanto o faturamento cresceu 9,7%.

Riachuelo aposta em experiência e tecnologia

Com aproximadamente 2 mil m² distribuídos em dois pisos, a unidade agora oferece a experiência completa do novo conceito da Riachuelo. O piso feminino concentra diferentes universos, como moda feminina e jovem, jeans, básicos ligados à ginástica e ao bodywork, alfaiataria e produtos licenciados.

A organização dos produtos também mudou. A loja aposta no chamado cross sell, colocando peças e acessórios complementares próximos para sugerir combinações aos clientes.

Do mesmo modo, a tecnologia é outro destaque. O self-checkout com etiquetas inteligentes está presente nos dois pisos e permite que o consumidor faça o pagamento com mais autonomia, além de ajudar a reduzir filas.

A proposta, porém, vai além da compra de roupas. A Riachuelo incorporou elementos de sustentabilidade e brasilidade à experiência.

Loja com novo conceito da Riachuelo fica no Park Shopping Barigui. (Foto: Divulgação / 3D) Entre outras técnicas e ambientações, a Riachuelo aposta no “cross sell”, colocando peças e acessórios complementares próximos para sugerir combinações aos clientes. (Foto: Divulgação / 3D)

Loja tem espaço para customizar presentes

Um dos espaços é a chamada gift station, onde o cliente pode personalizar presentes. A estrutura está disponível nos dois pisos.

A loja também ganhou um provador pensado para a criação de conteúdo por clientes, influenciadores e afiliados, além de um novo espaço de atendimento que reúne os serviços financeiros da marca de forma integrada à jornada de compra.

A decoração acompanha a nova identidade visual da Riachuelo, com madeira, cerâmica e trançados. Além disso, há produtos da Casa Riachuelo espalhados pelo ambiente, que podem ser comprados pelo site por meio de QR Codes.

Curitiba virou vitrine para expansão da Riachuelo

O novo conceito também conta a história da produção brasileira da Riachuelo. A comunicação da loja apresenta iniciativas ligadas à sustentabilidade, incluindo projetos apoiados pelo Instituto Riachuelo.

Um dos exemplos é o algodão agroecológico produzido por iniciativas como Agro-Sertão e Pró-Sertão, que estimulam uma cadeia produtiva sustentável e movimentam a economia do Rio Grande do Norte.

A fábrica da companhia em Natal também aparece na narrativa. Conforme a Riachuelo, o polo industrial é o maior polo têxtil da América Latina.

“Curitiba deixou de ser uma aposta para virar prova. Aqui, ficou claro como a experiência gera conversão em resultado”, afirma André Farber, CEO da Riachuelo.

Com o projeto concluído na capital paranaense, a empresa pretende levar o conceito para outras lojas a partir do segundo semestre. A ideia é replicar o novo formato gradualmente nas mais de 300 unidades da rede nos próximos anos.