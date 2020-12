O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou a antecipação do pagamento dos salários de dezembro dos servidores estaduais para o dia 23. A medida se soma ao depósito integral do décimo terceiro salário que vai ocorrer na próxima sexta-feira (4). Nesta segunda-feira (30) foi paga a folha de novembro.

LEIA TAMBÉM – Paraná pode ter toque de recolher para evitar avanço do coronavírus

Com o pagamento das três folhas, o Governo do Estado injetará R$ 5,1 bilhões na economia paranaense em apenas 24 dias. Cada folha do Estado equivale a R$ 1,7 bilhão e inclui 265 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados.

VIU ESSA? Fenômeno raro com Júpiter e Saturno que não ocorre desde a Idade Média poderá ser visto dezembro

Segundo Ratinho Junior a decisão de realizar os pagamentos de forma antecipada é uma forma de valorizar o servidor público e também uma contribuição do Estado para estimular a retomada das atividades comerciais e industriais no Paraná.