Ex-secretário da Fazenda do Paraná deixa presidência do BRDE; veja quem assume

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) passa por uma mudança no comando executivo. Renê de Oliveira Garcia Junior foi exonerado do cargo de diretor-presidente da instituição. A formalização foi feita por meio do Decreto nº 14.552, oficializado no Diário Oficial do Governo do Paraná, publicado na terça-feira (28).

Garcia estava no cargo desde novembro de 2025. Ele entrou na instituição em 2023, como diretor de Operações. Anteriormente, ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Paraná entre 2019 e 2023, durante a gestão do governador Ratinho Junior.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o BRDE não informou o que motivou a exoneração, mas confirmou que Heraldo Neves já foi nomeado como o novo diretor-presidente. A posse aconteceu nesta quarta-feira (29).

Em nota, o BRDE informou que a presidência da instituição permanece sob responsabilidade do Paraná até 2027, conforme o modelo de governança compartilhada adotado entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“O BRDE tem sua gestão estruturada de forma colegiada, com presidência exercida em sistema de rodízio entre os estados. O modelo fortalece a atuação integrada da instituição no apoio a políticas públicas e ao financiamento de iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional”, explica a nota.

Quem é o novo diretor-presidente do BRDE?

Heraldo Neves é economista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-graduado em Finanças pela FAE Business School, com experiência na administração pública e no sistema de fomento.

Ao longo da carreira, ocupou cargos na Prefeitura de Curitiba, no Governo do Paraná, na Agência Curitiba de Desenvolvimento e na Fomento Paraná, da qual foi diretor-presidente entre 2019 e 2024. Atualmente, também é conselheiro do Sebrae Nacional e vice-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).