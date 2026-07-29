Curitiba e Foz do Iguaçu devem ganhar novo voo internacional

O Paraná poderá ganhar novos voos internacionais, partindo do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital, e de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado. As novas rotas seriam até o Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, com a operação da Copa Airlines.

Segundo o Viaje Paraná, as tratativas com a companhia aérea já estão avançando. Além de Curitiba, o aeroporto de Foz do Iguaçu também deve ter uma ligação direta com o país caribenho.

De acordo com o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos, se as conversas andarem bem, a rota começar já em 2027. A conexão visa melhorar o acesso de turistas de outros países e que poderiam fazer a conexão no Panamá, como Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar de ainda ser cedo para dizer, Santos afirmou que prevê voos para, no mínimo, duas vezes por semana. E, diferente do trajeto entre a capital paranaense e Lisboa, essa nova rota não vai precisar de uma parada técnica no Rio de Janeiro para abastecimento, graças à autonomia da aeronave prevista para operar.

O avião em questão tem capacidade para levar 160 passageiros. Um dos pontos que pode permitir que a rota seja viabilizada, é justamente sobre a ocupação da aeronave. Santos detalha que a companhia aérea contabiliza pelo menos 60% de lotação. A Copa Airlines preferiu não se manifestar sobre a possibilidade da nova rota.

Dois anos de negociações

As tratativas começaram em 2024, quando o Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo vinculado à Secretaria Estadual do Turismo do Estado (SETU-PR), entregou um protocolo de intenções para a empresa aérea. O encontro aconteceu durante uma feira de turismo realizada na Cidade do Panamá.

Assinaram o documento a Motiva (antiga CCR Aeroportos), o Parque Tecnológico de Itaipu, A Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, o Instituto de Promoção Turística Visit Iguassu e a Invest Paraná. Demonstrando o interesse em uma parceria com a empresa.

O diretor-presidente do Viaje Paraná ainda detalhou que estão acontecendo novas conversas com outras companhias aéreas para aumentar as rotas internacionais, especialmente entre países da Europa, para Foz do Iguaçu e Curitiba.

Copa Airlines

A empresa área atua em 32 países, com 85 destinos no continente americano. A sua base principal fica justamente no Aeroporto Internacional de Tocumen, conhecido como Hub das Américas, devido a sua posição geográfica.

No Brasil, a Copa já atende oito capitais, entre São Paulo (Aeroporto de Guarulhos), com mais de 100 destinos diretos, e Rio de Janeiro (Galeão), com mais de 30. No Sul, Florianópolis e Porto Alegre contam com mais de 10 rotas sem escalas pela companhia.

Além do Panamá, a Copa Airline também está presente nos seguintes países da América-Central: Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize.