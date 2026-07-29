Anac suspende venda de passagens da Flybondi no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu nesta quarta-feira (29) a venda de passagens da companhia aérea argentina Flybondi no Brasil. A medida já está em vigor e atinge rotas que a empresa começaria a operar para Florianópolis, Maceió e Salvador. A decisão foi tomada após o cancelamento de 79% dos voos programados entre os dias 1º e 27 de julho e o aumento de reclamações de passageiros que ficaram sem assistência. As informações são da Gazeta do Povo.

A Anac identificou indícios de deterioração da capacidade operacional da companhia e riscos de prejuízos aos passageiros. Dados analisados pela agência mostram queda contínua na quantidade de operações realizadas pela Flybondi ao longo de 2026, com aumento expressivo dos cancelamentos. A fiscalização também verificou problemas no atendimento aos consumidores, incluindo dificuldades nos canais de comunicação, reclamações sobre reembolsos, alterações de voos e assistência aos passageiros afetados.

A Flybondi também está proibida de abrir novos destinos ou aumentar a frequência de voos em território brasileiro. A rota entre Buenos Aires e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, ficou temporariamente de fora da restrição, mas poderá sofrer a mesma medida caso a empresa não comprove até 3 de agosto que realizou os ajustes operacionais exigidos.

Os passageiros que já compraram passagens mantêm todos os direitos previstos para a prestação do serviço. Se houver cancelamento do voo, a companhia continua obrigada a oferecer reacomodação gratuita em outro voo ou o reembolso integral do valor pago, que deve ser efetuado em até sete dias após a solicitação.

Em caso de problemas, o consumidor deve procurar inicialmente os canais oficiais da Flybondi ou, quando a compra tiver sido realizada por uma agência de turismo, fazer o contato diretamente com a intermediadora. Persistindo a situação, o passageiro pode registrar uma reclamação na plataforma da Anac, onde a empresa terá prazo de até dez dias corridos para apresentar resposta. A Gazeta do Povo procurou a Flybondi para se pronunciar sobre a decisão da Anac e aguarda retorno.