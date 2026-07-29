Temporal deixa mais de 100 mil imóveis sem energia e derruba árvores no Paraná

O avanço de uma frente fria provocou chuva forte e rajadas de vento em praticamente todo o Paraná na manhã desta quarta-feira (29). Em Curitiba, a estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou ventos de 52,2 km/h às 10h45. Em outras regiões do estado, as rajadas ultrapassaram os 70 km/h e chegaram a mais de 80 km/h.

Na capital, embora o volume de chuva acumulado tenha permanecido entre os 10 e 15 milímetros durante a manhã, o temporal já causava transtornos. Segundo a Copel, cerca de 20,2 mil consumidores ficaram sem energia elétrica em Curitiba. Também foram registradas quedas de árvores em diferentes bairros.

No Água Verde, uma árvore caiu sobre um carro estacionado na Rua Dr. Raul Carneiro Filho, próximo à Avenida Presidente Kennedy. A proprietária do veículo, Francielle Antunes, seguia para uma consulta médica quando presenciou o acidente. “Foi um susto muito grande. A cadeirinha da minha filha estava no banco de trás. Ela poderia estar ali”, afirmou ao Meio-Dia Paraná, da RPC TV.

Com a força do vento, a árvore foi arrancada pela raiz e tombou completamente sobre o automóvel. Outra queda foi registrada na Rua Buenos Aires, em frente à Arena da Baixada, onde a árvore bloqueou totalmente a pista.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de oito ruas registraram quedas de árvores. No bairro Guaíra, uma araucária caiu sobre uma residência. Além disso, entre as avenidas Presidente Wenceslau Braz e Silva Jardim, um semáforo estava desligado devido ao mau tempo.

Os ventos também provocaram danos no Colégio Estadual Júlia Wanderley, no bairro Batel. Parte da cobertura da escola foi arrancada durante o temporal. No momento do destelhamento, não havia estudantes no espaço atingido, utilizado para armazenar livros. As aulas foram mantidas, mas equipes técnicas fariam uma avaliação da estrutura ao longo da tarde.

A Defesa Civil ressalta que o monitoramento continua durante o período de instabilidade, com acompanhamento das áreas afetadas.

Rajadas passaram dos 80 km/h no Paraná

Segundo o Simepar, o maior volume de chuva até o fim da manhã foi registrado em Cascavel, com 43,6 milímetros. Também tiveram acumulados expressivos Coronel Domingos Soares (40,2 mm), Foz do Areia, em Pinhão (38,8 mm), Ubiratã (32,6 mm) e o distrito de Horizonte, em Palmas (30,6 mm).

A rajada de vento mais intensa registrada em estações meteorológicas do estado ocorreu em General Carneiro, onde os ventos atingiram 81,4 km/h às 7h45. Já a estação instalada no Pico Marumbi registrou 127,4 km/h, valor influenciado pela altitude da estação.

General Carneiro: 81,4 km/h às 7h45

Distrito de Horizonte, em Palmas: 77,4 km/h às 7h45

Laranjeiras do Sul: 75,6 km/h às 6h30

Cascavel: 72,7 km/h às 2h

Ubiratã: 71,6 km/h às 8h15

Paranaguá: 68,8 km/h às 10h30

Ponta Grossa: 67,7 km/h às 11h

Fazenda Rio Grande: 67,3 km/h às 10h15

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 55,1 km/h às 10h

Telêmaco Borba: 55,1 km/h às 10h45

Cândido de Abreu: 52,6 km/h às 9h45

Curitiba: 52,2 km/h às 10h45

Lapa: 51,5 km/h às 9h30

Mais de 100 mil imóveis sem energia

À Tribuna do Paraná, a Copel informou que 108,7 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira em decorrência dos temporais. Do total, 55,4 mil desligamentos foram registrados na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral. Outros 20,2 mil ocorreram na região Centro-Sul, 9,4 mil no Norte, 6,1 mil no Sudoeste, 3,9 mil no Noroeste e 3,1 mil na região Oeste.

Segundo a companhia, todas as equipes de campo foram mobilizadas para atender as ocorrências e restabelecer o fornecimento de energia o mais rapidamente possível. “Os serviços de recomposição da rede são dinâmicos e o número de interrupções tende a diminuir conforme o avanço dos trabalhos”, informou a Copel em nota.