Concurso da Prefeitura de Matinhos tem salários de até R$ 20,3 mil

A Prefeitura de Matinhos publicou o edital para o novo concurso público do município, ofertando 66 vagas diretas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais são atrativos e podem chegar a R$ 20,3 mil.

A seleção inclui 10 vagas para a Guarda Municipal e diversas oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições para o concurso começam no dia 1º de agosto de 2026, a partir das 8h, e seguem abertas até as 23h59 do dia 1º de setembro. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 130,00 e todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet.

A organização da seleção está sob a responsabilidade da Fundação FAFIPA. Os candidatos interessados em garantir uma vaga devem acessar o site oficial da banca organizadora (www.fundacaofafipa.org.br) para realizar o cadastro, emitir o boleto da taxa e conferir o cronograma completo de exames.

Além da Guarda Municipal, os outros cargos do processo seletivo abrangem diversas áreas da administração pública. O edital completo com os requisitos de cada função, conteúdo programático das provas e critérios de isenção da taxa já está disponível para consulta pelos canais oficiais da prefeitura.