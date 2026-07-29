Estudante morre após passar mal em aula de Educação Física no Paraná

Um estudante de 16 anos morreu após passar mal durante uma aula de Educação Física na manhã desta terça-feira (29), em Maringá, no Noroeste do Paraná. Kaio Alexandre Felix dos Santos era aluno do Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira. As causas da morte ainda serão investigadas.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), o adolescente apresentou um mal-estar logo após a atividade física realizada na escola. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local, mas o estudante não resistiu.

Em nota, a Seed informou que a causa do óbito será esclarecida pelas autoridades competentes. O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá lamentou a morte do estudante e informou que disponibilizou atendimento à comunidade escolar.

“Toda a equipe multiprofissional do NRE permanece à disposição da comunidade escolar para oferecer acolhimento, apoio e suporte neste momento de luto”, afirmou o órgão.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), também se manifestou sobre a morte do estudante. “Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos do adolescente. Que Deus o acolha em seus braços”, escreveu nas redes sociais.

Em respeito ao falecimento do aluno, as aulas no Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira foram suspensas nesta terça e quarta-feira (29). A previsão é que as atividades sejam retomadas na quinta-feira (30).

O sepultamento de Kaio Alexandre Felix dos Santos está marcado para as 14h desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Maringá.