Ratinho Júnior reconhece vitória de Moro e promete transição responsável no Paraná

O governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou nesta segunda-feira (5) que desejou sucesso a Sergio Moro (PL), governador eleito em primeiro turno no domingo (4). Ratinho falou em “respeitar a decisão soberana do voto” e disse que quer alcançar a melhor transição de governo possível entre as gestões.

“Conversei há pouco com o governador eleito, Sergio Moro, para desejar sucesso frente ao Governo do Paraná. Da nossa parte, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a transição seja feita da melhor forma possível, com responsabilidade e pensando no melhor para a população paranaense. O povo do Paraná fez a sua escolha, e a grandeza da democracia também é respeitar a decisão soberana do voto”, escreveu em post em seu perfil do Instagram.

Moro teve 50,10% dos votos válidos. Em segundo lugar, com 25,37%, ficou o candidato apoiado por Ratinho Júnior, o ex-deputado federal e ex-secretário de Estado da Infraestrutura Sandro Alex (PSD). O deputado estadual Requião Filho (PDT) teve 23,47%.

No domingo, Sandro Alex também cumprimentou o governador eleito. “Desejo sucesso na missão de conduzir o Paraná. Seguimos em frente com a sensação de dever cumprido, gratidão e muito amor pelo Paraná”, disse em nota. Segundo ele, a campanha foi “uma caminhada bonita, feita de muito trabalho, encontros e carinho por todo o nosso Estado”.

Para assumir o governo do Paraná, Sergio Moro deixará o cargo de senador pelo estado. Em seu lugar assumirá até o fim do mandato, em 2031, o suplente Luis Felipe Cunha (União), de 47 anos, advogado.