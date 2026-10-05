Governo do Paraná

Ratinho Júnior reconhece vitória de Moro e promete transição responsável no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 05/10/26 13h42
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Fotografia em plano médio e enquadramento em perfil lateral do governador do Paraná, Ratinho Junior, e do senador Sergio Moro em ambiente institucional moderno. Em primeiro plano, à esquerda, destaca-se Ratinho Junior, homem de pele clara e cabelos castanho-escuros curtos penteados para trás. Visto de perfil e enquadrado do peito para cima, ele veste paletó preto sobre camisa social branca sem gravata. Logo ao seu lado, ligeiramente atrás e no plano intermediário, posiciona-se Sergio Moro, homem de pele clara e cabelos curtos escuros, vestindo terno escuro e gravata azul-marinho. Ambos olham atentamente na mesma direção, voltados para a direita da imagem. No plano intermediário e ao fundo, os dois homens estão posicionados junto a uma fachada de estrutura moderna composta por grandes painéis e janelas de vidro espelhado que refletem o ambiente urbano exterior. À direita, abre-se a vista em perspectiva para uma área externa e edifícios sob luz natural do dia clara e uniforme.
Atual governador reconheceu resultado da eleição. Foto: Rodrigo Felix Leal/AEN.

O governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou nesta segunda-feira (5) que desejou sucesso a Sergio Moro (PL), governador eleito em primeiro turno no domingo (4). Ratinho falou em “respeitar a decisão soberana do voto” e disse que quer alcançar a melhor transição de governo possível entre as gestões.

“Conversei há pouco com o governador eleito, Sergio Moro, para desejar sucesso frente ao Governo do Paraná. Da nossa parte, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a transição seja feita da melhor forma possível, com responsabilidade e pensando no melhor para a população paranaense. O povo do Paraná fez a sua escolha, e a grandeza da democracia também é respeitar a decisão soberana do voto”, escreveu em post em seu perfil do Instagram.

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Moro teve 50,10% dos votos válidos. Em segundo lugar, com 25,37%, ficou o candidato apoiado por Ratinho Júnior, o ex-deputado federal e ex-secretário de Estado da Infraestrutura Sandro Alex (PSD). O deputado estadual Requião Filho (PDT) teve 23,47%.

No domingo, Sandro Alex também cumprimentou o governador eleito. “Desejo sucesso na missão de conduzir o Paraná. Seguimos em frente com a sensação de dever cumprido, gratidão e muito amor pelo Paraná”, disse em nota. Segundo ele, a campanha foi “uma caminhada bonita, feita de muito trabalho, encontros e carinho por todo o nosso Estado”.

Para assumir o governo do Paraná, Sergio Moro deixará o cargo de senador pelo estado. Em seu lugar assumirá até o fim do mandato, em 2031, o suplente Luis Felipe Cunha (União), de 47 anos, advogado.

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