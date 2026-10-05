Sandro Alex agradece apoio de mais de 1,5 milhão de eleitores após resultado das urnas no Paraná

Após o encerramento do pleito eleitoral que definiu Sergio Moro (PL) como o novo governador do Paraná, o candidato Sandro Alex (PSD) divulgou uma nota pública de agradecimento aos eleitores paranaenses. Apoiado pelo atual governador Ratinho Junior e pelo vice Rafael Greca, o candidato alcançou mais de 1,5 milhão de votos na disputa ao Governo do Estado.

No comunicado, Sandro Alex destacou o sentimento de dever cumprido e expressou gratidão ao grupo político e à população. “Foi uma caminhada bonita, feita de muito trabalho, encontros e carinho por todo o nosso Estado. Minha gratidão ao governador Ratinho Junior, ao nosso vice Rafael Greca, a todo o nosso time e, especialmente, a cada paranaense que acreditou no nosso projeto”, declarou.

O candidato também aproveitou a manifestação para saudar o vencedor do pleito. “Cumprimento o governador eleito, Sergio Moro, e desejo sucesso na missão de conduzir o Paraná. Seguimos em frente com a sensação de dever cumprido, gratidão e muito amor pelo Paraná”, disse em nota.

Campanha pautada na gestão estadual

Ao longo do período eleitoral, a candidatura de Sandro Alex baseou-se na apresentação do trabalho realizado na administração estadual e na proposta de continuidade da gestão de Ratinho Junior.

Durante a apuração, o governador Ratinho Junior elogiou o empenho do aliado e a trajetória construída durante a campanha. “Foi uma campanha muito bonita que o Sandro Alex fez junto com todo o nosso time. Ele esteve junto comigo planejando o estado, tirando obras do papel e pensando esse Paraná do futuro. Ao longo da caminhada, as pessoas foram conhecendo melhor o Sandro Alex, vendo o seu preparo e o seu conhecimento”, afirmou o governador.

Ratinho Junior ressaltou ainda a importância de manter as diretrizes de desenvolvimento e assistência social estabelecidas em sua gestão. “Sei que ele é uma pessoa que a gente confiou para dar continuidade a tudo aquilo que nós construímos ao longo desses anos: ter um olhar cada vez mais cuidador, um Paraná moderno, mas que ao mesmo tempo estende a mão para as pessoas que mais precisam.”

Desafios e polarização nacional

A disputa no Paraná foi marcada por debates intensos e pela influência do cenário político nacional. Segundo Sandro Alex, o foco de sua candidatura permaneceu na pauta regional e nas demandas do estado.

“O maior desafio foi, dentro de uma polarização nacional, colocar o Paraná em primeiro lugar. Esse foi o meu desafio de defender o estado do Paraná, o trabalho realizado e todo o planejamento que temos para ele”, avaliou Sandro Alex. “Fui conduzido, não era o mais conhecido, muitos me subestimaram. Chego com a sensação de dever cumprido de ter prestado um bom trabalho à população e com o olhar para frente.”