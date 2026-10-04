Roberto Requião e Beto Richa, ex-governadores, não conseguem se eleger

Dois dos nomes conhecidos da política paranaense não conquistaram uma cadeira de deputado federal. Roberto Requião (PDT) e Beto Richa (PSDB), ambos ex-governadores do estado, não alcançaram o número de votos necessário nas urnas.

Requião, concorrendo pelo PDT sob o número 1212, obteve 79 mil votos. Já Richa, disputando pelo PSDB com o número 4545, somou 58 mil votos. Os desempenhos individuais e das bancadas partidárias deixaram os dois ex-chefes do Executivo estadual fora da lista de eleitos para a Câmara dos Deputados.

A trajetória de ambos envolve momentos marcantes da história política recente do estado. Roberto Requião governou o Paraná por três mandatos (1991–1994, 2003–2006 e 2007–2010), além de ter sido senador e prefeito de Curitiba. Seu herdeiro político, Requião Filho (PDT), disputou a vaga ao governo estadual este ano e ficou em terceiro lugar.

Beto Richa governou o Paraná por duas gestões consecutivas (2011–2018) e também presidiu a Prefeitura da capital; contudo, sua trajetória recente ficou marcada por desdobramentos judiciais e investigações em que chegou a ser preso

em etapas da Operação Lava Jato e de investigações do Ministério Público.