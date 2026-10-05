Direita domina Senado no Paraná e Gleisi Hoffmann fica em 4º lugar

Em uma eleição tumultuada pela incerteza, em grande parte por causa da atuação da candidata Gleisi Hoffmann (PT), o Paraná deu uma ampla vantagem a candidatos de direita na disputa por vagas no Senado.

Com mais de 99% das urnas apuradas, Filipe Barros (PL) tem 27,31% dos votos válidos. Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 25,19%. Em terceiro lugar, Alexandre Curi (Republicanos) tem 16,78%. A ex-senadora Gleisi Hoffmann obteve apenas o quarto lugar, com 13,33% dos votos.

Barros está matematicamente eleito, e Dallagnol perderá a vaga apenas se o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela cassação da sua candidatura, que foi objeto de uma longa batalha judicial ao longo de toda a campanha.

Uma coisa, entretanto, é certa: falhou a estratégia de lançar incerteza sobre a campanha do candidato do NOVO para, assim, desencorajar o voto a ele. O percentual expressivo de votos obtido por Dallagnol comprova que a aposta do PT falhou.

O PT tentou ainda cassar a candidatura de Sergio Moro na Justiça Eleitoral, mas tampouco obteve sucesso.

Mesmo que Dallagnol tenha os votos anulados pelo TSE, a vaga não irá automaticamente para o terceiro colocado: os eleitores do Paraná teriam que retornar às urnas para escolher um novo nome. Por isso, é provável que nem assim o PT consiga eleger um senador paranaense.